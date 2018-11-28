Столична підземка назвала причину зупинки червоної гілки



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Рух поїздів уже відновлено

Зупинка поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро зранку 28 листопада сталася з технічних причин

У метро на Святошинсько-Броварській лінії тимчасово призупинявся рух поїздів. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зокрема, пасажирів на станції метро Хрещатик попросили звільнити вагони, оголосивши що поїзд далі не їде.

Вхід на станцію «Хрещатик» було зачинено. Пасажирів попросили користуватися наземним транспортом. Також була зачинена станція метро «Вокзальна».

Як повідомили в прес-службі Київського метрополітену, зупинка поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро зранку 28 листопада сталася з технічних причин. Рух поїздів уже відновлено.

«Була 3-хвилинна зупинка з технічних причин. Уже працюємо в звичайному режимі», - сказали там.

Після відновлення руху у соцмережах з’явились повідомлення про ще одну зупинку червової гілки.

Нагадаємо, У понеділок, 26 листопада, у Києві у річці Дніпро поряд з мостом Метро виявлено та знищено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.