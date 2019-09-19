Терориста з мосту Метро в липні звільнили зі служби в Силах спецоперацій



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Військовий був звільнений зі служби за невиконання умов контракту

Чоловік проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій

Чоловік, який у середу погрожував підірвати міст Метро, раніше служив у підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій (ССО)

Про це «Радіо Свобода» повідомили у пресслужбі командування ССО.

«Чоловік, який увечері 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві, справді раніше проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у липні 2019 року за наказом він був звільнений зі служби за невиконання умов контракту.

Як відомо, терористу з мосту Метро загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

У мережі оприлюднили фото 42-річного зловмисника.