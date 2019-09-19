Терориста з мосту Метро в липні звільнили зі служби в Силах спецоперацій
Чоловік проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій
Чоловік, який у середу погрожував підірвати міст Метро, раніше служив у підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій (ССО)
Про це «Радіо Свобода» повідомили у пресслужбі командування ССО.
«Чоловік, який увечері 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві, справді раніше проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, у липні 2019 року за наказом він був звільнений зі служби за невиконання умов контракту.
Як відомо, терористу з мосту Метро загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.
У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.
Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.
Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.
Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.
Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.
Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.
У мережі оприлюднили фото 42-річного зловмисника.