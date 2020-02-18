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    Столична поліція затримала ґвалтівника

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    Столична поліція затримала ґвалтівника

    Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

    До столичної поліції від 44-річної жінки надійшла інформація про те, що за місцем проживання на проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва її зґвалтували. На місце події терміново виїхали працівники поліції, яким потерпіла детально описала кривдника.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, жінка через соціальну мережу познайомилася з чоловіком і запросили його до себе додому, але під час спілкування знайомий застосував силу й зґвалтував її.

    «Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 52-річний житель міста Ірпінь, раніше не судимий», - розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

    Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Правопорушнику оголошено про підозру.

    Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, у Білій Церкві двоє молодиків напали на перехожу пізно ввечері на безлюдній вулиціОдин з них наніс кілька ударів ножем жінці у груди і, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував. Інший – спостерігав збоку, потім забрав у потерпілої мобільний телефон. Поліція затримала зловмисників.

    Національна поліція України Київ кримінал Ірпінь жінка чоловік зґвалтування злочин
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