Столична поліція знайшла жінку, яка викинула мертве немовля на смітник



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Мертвого хлопчика знайшли в Шевченківському районі

У суботу, 18 серпня, близько 21:20 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що поряд зі сміттєвими баками на вулиці Андрущенка у Шевченківському районі Києва виявили мертве немовля. За викликом виїхали слідчо-оперативна група, кінологічна служба, судово-медичний експерт.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, тіло новонародженого хлопчика без видимих ознак насильницької смерті знаходилося у переносній сумці для немовлят. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом раптової смерті (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

«Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи і неподалік у нежитловому приміщенні знайшли матір малюка. 32-річна уродженка Сумської області спочатку сказала, що народила дитину у лікарні, а згодом розповіла, що малюк з’явився на світ у тому ж нежитловому приміщенні близько 4-ї ранку 17 серпня. За її словами, вранці за добу жінка помітила, що хлопчик не подає ознак життя. Ввечері того ж дня вона поклала мертвого сина у сумку, винесла до сміттєвого баку, а повернувшись, продовжила вживати алкогольні напої», - інформують у поліції.

За результатами експертиз правоохоронцями буде прийняте процесуальне рішення у кримінальному провадженні.