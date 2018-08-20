  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична поліція знайшла жінку, яка викинула мертве немовля на смітник

    • Розсилка
    Столична поліція знайшла жінку, яка викинула мертве немовля на смітник

    Мертвого хлопчика знайшли в Шевченківському районі

    У суботу, 18 серпня, близько 21:20 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що поряд зі сміттєвими баками на вулиці Андрущенка у Шевченківському районі Києва виявили мертве немовля. За викликом виїхали слідчо-оперативна група, кінологічна служба, судово-медичний експерт.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, тіло новонародженого хлопчика без видимих ознак насильницької смерті знаходилося у переносній сумці для немовлят. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті.

    Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом раптової смерті (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

    «Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи і неподалік у нежитловому приміщенні знайшли матір малюка. 32-річна уродженка Сумської області спочатку сказала, що народила дитину у лікарні, а згодом розповіла, що малюк з’явився на світ у тому ж нежитловому приміщенні близько 4-ї ранку 17 серпня. За її словами, вранці за добу жінка помітила, що хлопчик не подає ознак життя. Ввечері того ж дня вона поклала мертвого сина у сумку, винесла до сміттєвого баку, а повернувшись, продовжила вживати алкогольні напої», - інформують у поліції.

    За результатами експертиз правоохоронцями буде прийняте процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

    Читайте також
    Київ кримінал смерть поліція немовля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ