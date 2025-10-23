Школяр за допомогою Lego та ШІ створив англомовний мультфільм про Стуса

На створення фільму хлопець витратив 4 місяці

14-річний Олесь Ворона зі Львова створив англомовний мультфільм про українського поета Василя Стуса. Для створення героїв та декорації стрічки хлопець використав конструктор Lego. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис автора стрічки у Facebook.

Олесь назвав свій короткометражний анімаційний фільм «Human. Stus». У короткометражці він зобразив самого Василя Стуса, тюремні кімнати, вітражі Алли Горської, а також збудував кінотеатр «Україна». Для цього хлопцю знадобилося понад 4000 кадрів та чотири місяці для їх створення.

Крім захоплення анімацією, Олесь полюбляє фотографувати та займається карате, водночас із цим підліток навчається в школі. Проте найбільшим захопленням Олеся є історія, він її вивчає та висловлює свої думки у власних соцмережах.

Серед постатей української історії хлопець часто пише про Василя Стуса та чимало розповідає про нього. «Радянський Союз робив усе, щоб зламати Стуса, але він не здався. Він мав кохану дружину, сина, батьків (їх він мав четверо, як любив казати). Але він був українцем – українцем, який хотів творити про Україну і для України. Це було заборонен», – пише 14-річний школяр.

У короткометражному фільмі «Human. Stus» Олесь передав події життя та смерті Стуса фото: facebook/oles.vorona

Також в описі до свого відео Олесь згадує про Аллу Горську, Василя Симоненка та Івана Світличного.

«Радянський Союз розстріляв понад 100 тис. людей у Биківні. Гори трупів гнили в тому лісі роками, і ніхто не знав про цей злочин. Українську творчу інтелігенцію постійно переслідували й убивали. Іван Світличний, якого називали душею компанії, постав перед несправедливим судом. Алла Горська – вітражистка, яку вбили ударом тупим предметом у голову. Василь Симоненко – поет і журналіст, який викрив злочин у Биківні, і якому потім відбили насмерть нирки палицями. І Стус – який не міг мовчати», – пише Олесь.

У своєму короткометражному фільмі «Human. Stus» Олесь передав події життя та смерті Василя Стууса. Для озвучування кадрів школяр застосовував ШІ. Серед найцікавіших моментів фільму відзначають знайомство поета з його майбутньою дружиною та те, як Василь Стус розповідає про вітраж Алли Горської, яка була його подругою.

Для озвучування кадрів школяр застосував ШІ фото: facebook/oles.vorona

Також важливим моментом стрічки, є те, як інтелегенція переглядає фільм Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна», де Стус протестував проти арештів. Після цього також зображені кадри допитів Стуса в карцері. Олесь також не забув згадати про творчість поета, тому він зачитав його вірші та листи його дружини та сина до нього.

«Він пройшов крізь каральну психіатрію – так звані «психлікарні», де насправді катували незручних для системи людей. Крізь побиття в камері-одиночці та довгу розлуку з родиною. Зараз історія повторюється. Але навіть у найважчих умовах Стус у листах до родини закликав залишатися добрими. До всіх і до всього. Бути свічкою в темряві. І сміливими. Бо світ потребує сміливих і добрих людей. Як Стус», – розповідає Олесь та закликає до перегляду свого фільму.

Раніше «Главком» розповідав, що американський історик і публіцист Тімоті Снайдер став лауреатом премії імені Василя Стуса, філософ спеціалізується на вивченні України. Як зазначає один із членів журі, Снайдер є одним із найпотужніших світових голосів на підтримку України.