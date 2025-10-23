Головна Країна Культура
search button user button menu button

Школяр за допомогою Lego та ШІ створив англомовний мультфільм про Стуса

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Школяр за допомогою Lego та ШІ створив англомовний мультфільм про Стуса
14-річний школяр створив англомовний мультфільм про українського поета Василя Стуса
фото: facebook/oles.vorona

На створення фільму хлопець витратив 4 місяці

14-річний Олесь Ворона зі Львова створив англомовний мультфільм про українського поета Василя Стуса. Для створення героїв та декорації стрічки хлопець використав конструктор Lego. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис автора стрічки у Facebook.

Олесь назвав свій короткометражний анімаційний фільм «Human. Stus». У короткометражці він зобразив самого Василя Стуса, тюремні кімнати, вітражі Алли Горської, а також збудував кінотеатр «Україна». Для цього хлопцю знадобилося понад 4000 кадрів та чотири місяці для їх створення.

Крім захоплення анімацією, Олесь полюбляє фотографувати та займається карате, водночас із цим підліток навчається в школі. Проте найбільшим захопленням Олеся є історія, він її вивчає та висловлює свої думки у власних соцмережах.

Серед постатей української історії хлопець часто пише про Василя Стуса та чимало розповідає про нього. «Радянський Союз робив усе, щоб зламати Стуса, але він не здався. Він мав кохану дружину, сина, батьків (їх він мав четверо, як любив казати). Але він був українцем – українцем, який хотів творити про Україну і для України. Це було заборонен», – пише 14-річний школяр.

У короткометражному фільмі «Human. Stus» Олесь передав події життя та смерті Стуса
У короткометражному фільмі «Human. Stus» Олесь передав події життя та смерті Стуса
фото: facebook/oles.vorona

Також в описі до свого відео Олесь згадує про Аллу Горську, Василя Симоненка та Івана Світличного.

«Радянський Союз розстріляв понад 100 тис. людей у Биківні. Гори трупів гнили в тому лісі роками, і ніхто не знав про цей злочин. Українську творчу інтелігенцію постійно переслідували й убивали. Іван Світличний, якого називали душею компанії, постав перед несправедливим судом. Алла Горська – вітражистка, яку вбили ударом тупим предметом у голову. Василь Симоненко – поет і журналіст, який викрив злочин у Биківні, і якому потім відбили насмерть нирки палицями. І Стус – який не міг мовчати», – пише Олесь.

У своєму короткометражному фільмі «Human. Stus» Олесь передав події життя та смерті Василя Стууса. Для озвучування кадрів школяр застосовував ШІ. Серед найцікавіших моментів фільму відзначають знайомство поета з його майбутньою дружиною та те, як Василь Стус розповідає про вітраж Алли Горської, яка була його подругою.

Для озвучування кадрів школяр застосував ШІ
Для озвучування кадрів школяр застосував ШІ
фото: facebook/oles.vorona

Також важливим моментом стрічки, є те, як інтелегенція переглядає фільм Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна», де Стус протестував проти арештів. Після цього також зображені кадри допитів Стуса в карцері. Олесь також не забув згадати про творчість поета, тому він зачитав його вірші та листи його дружини та сина до нього.

«Він пройшов крізь каральну психіатрію – так звані «психлікарні», де насправді катували незручних для системи людей. Крізь побиття в камері-одиночці та довгу розлуку з родиною. Зараз історія повторюється. Але навіть у найважчих умовах Стус у листах до родини закликав залишатися добрими. До всіх і до всього. Бути свічкою в темряві. І сміливими. Бо світ потребує сміливих і добрих людей. Як Стус», – розповідає Олесь та закликає до перегляду свого фільму.

Раніше «Главком» розповідав, що американський історик і публіцист Тімоті Снайдер став лауреатом премії імені Василя Стуса, філософ спеціалізується на вивченні України. Як зазначає один із членів журі, Снайдер є одним із найпотужніших світових голосів на підтримку України.

Читайте також:

Теги: українці мультфільм Василь Стус школярі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 970 кредитів на суму 33,5 млрд грн
Програма «єОселя»: українці з початку року взяли кредитів на понад 9 млрд грн
23 вересня, 13:59
Податкова відмовилася повідомляти, скільки українців заробляли на платформі та який загальний обсяг доходів
Українці на OnlyFans: податкова знає все, але цифри приховує – названо причину
4 жовтня, 06:55
Вже час запланувати вакцинацію
Як щепитися від грипу в 2025 році: покрокова інструкція Здоров’я нації
6 жовтня, 17:30
Трамп зробив заяву щодо України
Дрони атакували нафтобазу у Феодосії, заяви Трампа: головне за ніч
13 жовтня, 05:54
Українці у Польщі: з ким найчастіше одружуються
Демограф з’ясував, кого обирають українці для шлюбу в Польщі
16 жовтня, 15:49
Затриманий чоловік погрожував українцям та нападава з кулаками
У Швейцарії затримано латвійця за напад на українську родину в поїзді
18 жовтня, 07:19
Українська пенсія в порівнянні з європейською, вважається найнижчою.
Скільки отримують пенсіонери в Україні та Європі: статистика за 2025 рік
Вчора, 13:13
На ринку праці є вакансії сажотруса, та на таку роботу ніхто не поспішає
Названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують
12 жовтня, 18:34
Віряни за молитвою в Оболонській синагозі
Напад на вірянина біля Оболонської синагоги. Єврейська громада зробила заяву
13 жовтня, 08:45

Культура

Школяр за допомогою Lego та ШІ створив англомовний мультфільм про Стуса
Школяр за допомогою Lego та ШІ створив англомовний мультфільм про Стуса
Сьогодні 90-річчя від дня народження Бориса Олійника: найцікавіше з біографії
Сьогодні 90-річчя від дня народження Бориса Олійника: найцікавіше з біографії
Два закарпатські села потрапили до переліку найкращих туристичних сіл світу
Два закарпатські села потрапили до переліку найкращих туристичних сіл світу
У Львові нарешті відреставрують фасад театру Заньковецької
У Львові нарешті відреставрують фасад театру Заньковецької
Геніальний український композитор отримає музичний «пам'ятник» за життя: портрет у 17 симфоніях
Геніальний український композитор отримає музичний «пам'ятник» за життя: портрет у 17 симфоніях
У Каневі демонтовано пам'ятник радянському письменнику Гайдару
У Каневі демонтовано пам'ятник радянському письменнику Гайдару

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua