Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських

Правоохоронцям, підозрюваним у побитті, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

Двоє правоохоронців привезли чоловіка на мікроавтобусі до будівлі РТЦК та кілька разів вдарили його

У Києві двом поліцейським повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень після побиття чоловіка біля Голосіївського територіального центру комплектування. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує «Главком».

За даними слідства, 17 жовтня 2025 року працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза.

Правоохоронцям, підозрюваним у побитті, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років фото: Офіс генерального прокурора

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам поліції, які на мікроавтобусі доставили військовозобов’язаного чоловіка до будівлі РТЦК та СП та завдали йому численні удари руками та ногами.

Дії правоохоронців кваліфіковано за ч.2 ст. 365 КК України, а саме як перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Києві до трьох років позбавлення волі засудили працівника ІТ-галузі, який відмовився від мобілізації. Як ідеться у вироку Голосіївського районного суду Києва, чоловік у січні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Тоді ж він відмовився отримувати бойову повістку та ухилився від призову до армії.