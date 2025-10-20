Головна Київ Новини
search button user button menu button

Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських
Правоохоронцям, підозрюваним у побитті, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років
фото: Офіс генерального прокурора

Двоє правоохоронців привезли чоловіка на мікроавтобусі до будівлі РТЦК та кілька разів вдарили його

У Києві двом поліцейським повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень після побиття чоловіка біля Голосіївського територіального центру комплектування. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує «Главком».

За даними слідства, 17 жовтня 2025 року працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза.

Правоохоронцям, підозрюваним у побитті, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років
Правоохоронцям, підозрюваним у побитті, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років
фото: Офіс генерального прокурора

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам поліції, які на мікроавтобусі доставили військовозобов’язаного чоловіка до будівлі РТЦК та СП та завдали йому численні удари руками та ногами.

Дії правоохоронців кваліфіковано за ч.2 ст. 365 КК України, а саме як перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування.  

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Нагадаємо, у Києві до трьох років позбавлення волі засудили працівника ІТ-галузі, який відмовився від мобілізації. Як ідеться у вироку Голосіївського районного суду Києва, чоловік у січні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Тоді ж він відмовився отримувати бойову повістку та ухилився від призову до армії.

Читайте також:

Теги: Київ ТЦК прокурор експертиза підозра мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
15 жовтня, 18:04
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 14-19 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: повний перелік локацій
13 жовтня, 13:11
Зеленський прокоментував захист ТЕЦ-5, ТЕЦ-6
Удар по енергетиці столиці. Президент передав «привіт» Кличку
10 жовтня, 21:50
Особливо підлим моментом атаки став другий удар по електровозу
Удар по вокзалу Шостки. Серед постраждалих троє дітей
4 жовтня, 13:40
Реванш прокурорів-інвалідів: як суди «ломають» рішення МОЗ
Прокурори масово повертають собі скасовану інвалідність? Адвокат вказав на прогалини у законодавстві
2 жовтня, 14:35
Мангальна витяжка з якої летять іскри та йде дим
Летять іскри та дим: у Києві мангальна витяжка працює на даху ресторану в житловій забудові
26 вересня, 22:48
Правоохоронці встановили, що свій «агробізнес» підозрювані облаштували в орендованому гаражі
У Києві затримано двох чоловіків, які виготовляли печиво з «сюрпризом» (фото)
24 вересня, 09:07
Власниця українського бренду одягу DaLee Даніелла позує біля подарунка
Ведмедик за пів мільйона гривень: власниця порадила невдоволеним «завалити жало»
23 вересня, 10:44
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Продуктові ярмарки у Києві 23-28 вересня: де можна придбати фермерські продукти
22 вересня, 13:44

Новини

У Києві 21-26 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 21-26 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Голосіївському районі невідомі підірвали припаркований BMW (фото)
У Голосіївському районі невідомі підірвали припаркований BMW (фото)
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських
Під час повітряної тривоги три автобусних маршрути Києва мінятимуть рух (схеми)
Під час повітряної тривоги три автобусних маршрути Києва мінятимуть рух (схеми)
Киянин у ТЦК заявив, що не хоче служити, і його відпустили: чим закінчилася історія
Киянин у ТЦК заявив, що не хоче служити, і його відпустили: чим закінчилася історія
У Києві горіла багатоповерхівка, один із постраждалих – у важкому стані
У Києві горіла багатоповерхівка, один із постраждалих – у важкому стані

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua