«Київблагоустрій» пояснив, чому масово демонтує тимчасові споруди

«Київблагоустрій»: «Реформа розміщення МАФів – це про повне оновлення міського середовища і формування його з нуля»

Ключова мета нової реформи розміщення тимчасових споруд, в основі якої лежить рішення № 915/8881 від 13 червня 2024 року, – створити рівні умови для всіх підприємців та забезпечити прозоре наповнення бюджету міста Києва. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київблагоустрій», інформує «Главком».

За словами комунальників, для реалізації цієї мети необхідно повністю демонтувати всі наявні тимчасові споруди на території Києва. Це робиться з кількох причин, пояснили у «Київблагоустрої».

По-перше, за десятки років під МАФами та довкола них накопичується значний обсяг побутових відходів, що погіршує якість міського середовища.

По-друге, близько 80% кіосків розташовані в охоронних зонах інженерних мереж. Це унеможливлює оперативний доступ комунальних служб у разі аварій.

По-третє, велика частина тимчасових споруд стоїть суцільними рядами. Фактично позаду них формується закритий простір, який часто перетворюється на місця розпиття алкогольних напоїв та інших супутніх наслідків.

«Тому реформа розміщення тимчасових споруд – це про повне оновлення міського середовища і формування його з нуля», – зазначили у КП «Київблагоустрій».

Нагадаємо, у Києві відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній. Мер Києва зауважив, що тимчасові споруди, які розміщуватимуться, мають відповідати затвердженим архетипам, які враховують вимоги до зовнішнього вигляду та безпеки міського простору.