У Києві горіла багатоповерхівка, один із постраждалих – у важкому стані

У Деснянському районі сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку. Як інформує «Главком», про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Рятувальники ліквідували загоряння. Вогнеборці врятували сімох осіб, із них троє – діти. Ще 10 мешканців з верхніх поверхів вивели на свіже повітря.

Постраждали троє людей. Двох з них госпіталізували, одного – у важкому стані. Ще одному медики надали допомогу на місці.

Причини пожежі з'ясовуються.

🚒У Деснянському районі, під час пожежі у багатоповерхівці на Лісовому проспекті врятовано 7 осіб, з яких 3 – діти – ДСНС

До слова, рано вранці 2 жовтня в Печерському районі столиці сталася пожежа в житловому будинку. Вогонь виник в одній із квартир на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Також у Голосіївському районі столиці сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку ЖК «Нова Англія». Вогонь спалахнув в одній із квартир на дев'ятому поверсі 12-поверхового будинку на вулиці Максимовича.