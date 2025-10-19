Головна Київ Новини
У Києві горіла багатоповерхівка, один із постраждалих – у важкому стані

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві горіла багатоповерхівка, один із постраждалих – у важкому стані
Вогнеборці врятували сімох осіб, із них троє – діти
Причини пожежі з'ясовуються

У Деснянському районі сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку. Як інформує «Главком», про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Рятувальники ліквідували загоряння. Вогнеборці врятували сімох осіб, із них троє – діти. Ще 10 мешканців з верхніх поверхів вивели на свіже повітря.

Постраждали троє людей. Двох з них госпіталізували, одного – у важкому стані. Ще одному медики надали допомогу на місці.

Причини пожежі з'ясовуються.

До слова, рано вранці 2 жовтня в Печерському районі столиці сталася пожежа в житловому будинку. Вогонь виник в одній із квартир на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Також у Голосіївському районі столиці сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку ЖК «Нова Англія». Вогонь спалахнув в одній із квартир на дев'ятому поверсі 12-поверхового будинку на вулиці Максимовича.

