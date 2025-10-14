На Оболоні замість кіосків облаштовано два нові сквери (фото)

На Оболоні тривають роботи з благоустрою територій після демонтажу тимчасових споруд

На місці демонтованих МАФів, біля станції столичного метро «Оболонь» та на вулиці Зої Гайдай, 2-10 облаштовано зелені зоні. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, красиво квітучі кущі, декоративні злакові трави та дерева листяні доповнили зелений простір у сквері на вул. Зої Гайдай, 2-10. Працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Оболонського району висадили понад 130 кущів гортензії деревовидної, понад 470 кущів еліумусу, 230 міскантусів та понад 10 листяних дерев.

Комунальники висаджують гортензії у сквері на вулиці Злї Гайдай фото: КП УЗН Оболонського району

Озеленювачі зазначили, що гортензія та декоративні злакові трави гармонійно поєднуються під час озеленення та створення квіткових композицій.

На локації висаджено понад 230 кущів деревовидної гортензії фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Всього з початку осіннього місячника з благоустрою, що стартував 15 вересня 2025 року, підприємство провело роботи з висадження 2380 од. кущів та понад 5800 од. багаторічних квітів й злакових трав.



Раніше тут стояв ряд МАФів фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Ще один зелений простір створено за дорученням Департаменту територіального контролю міста Києва для комфортного проходу до станції метро «Оболонь» з вулиці Героїв полку «Азов».

Замість 32 кіосків тепер тут майже 700 кв.м скверу з квітами, декоративними і злаковими рослинами та парклетами.

Сквер прикрашає масив з жовтих хризантем фото: Михайло Буділов/Facebook

Цієї осені у сквері Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121) з’явилася унікальна фотозона, яка з першого погляду привертає увагу. Квіткова композиція оформлена у вигляді карети з різнобарвними хризантемами, а також прикрашена декоративними парасольками.