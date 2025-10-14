Головна Київ Новини
На Оболоні замість кіосків облаштовано два нові сквери (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Оболоні замість кіосків облаштовано два нові сквери (фото)
Біля метро «Оболонь» було демонтовано 32 кіоски
фото: Михайло Буділов/Facebook

На Оболоні тривають роботи з благоустрою територій після демонтажу тимчасових споруд

На місці демонтованих МАФів, біля станції столичного метро «Оболонь» та на вулиці Зої Гайдай, 2-10 облаштовано зелені зоні. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, красиво квітучі кущі, декоративні злакові трави та дерева листяні доповнили зелений простір у сквері на вул. Зої Гайдай, 2-10. Працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Оболонського району висадили понад 130 кущів гортензії деревовидної, понад 470 кущів еліумусу, 230 міскантусів та понад 10 листяних дерев.

Комунальники висаджують гортензії у сквері на вулиці Злї Гайдай
Комунальники висаджують гортензії у сквері на вулиці Злї Гайдай
фото: КП УЗН Оболонського району

Озеленювачі зазначили, що гортензія та декоративні злакові трави гармонійно поєднуються під час озеленення та створення квіткових композицій.

На локації висаджено понад 230 кущів деревовидної гортензії
На локації висаджено понад 230 кущів деревовидної гортензії
фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Всього з початку осіннього місячника з благоустрою, що стартував 15 вересня 2025 року, підприємство провело роботи з висадження 2380 од. кущів та понад 5800 од. багаторічних квітів й злакових трав.
 

Раніше тут стояв ряд МАФів
Раніше тут стояв ряд МАФів
фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Ще один зелений простір створено за дорученням Департаменту територіального контролю міста Києва для комфортного проходу до станції метро «Оболонь» з вулиці Героїв полку «Азов».

Замість 32 кіосків тепер тут майже 700 кв.м скверу з квітами, декоративними і злаковими рослинами та парклетами.

Сквер прикрашає масив з жовтих хризантем
Сквер прикрашає масив з жовтих хризантем
фото: Михайло Буділов/Facebook

Цієї осені у сквері Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121) з’явилася унікальна фотозона, яка з першого погляду привертає увагу. Квіткова композиція оформлена у вигляді карети з різнобарвними хризантемами, а також прикрашена декоративними парасольками.

Читайте також:

На Київщині зафіксовано два випадки сказу у безпритульних тварин
На Київщині зафіксовано два випадки сказу у безпритульних тварин
На Оболоні замість кіосків облаштовано два нові сквери (фото)
На Оболоні замість кіосків облаштовано два нові сквери (фото)
Поліція затримала «мольфара», який обіцяв клієнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»
Поліція затримала «мольфара», який обіцяв клієнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»
У Пущі-Водиці зоозахисники врятували цуценя, викинуте у ставок (відео)
У Пущі-Водиці зоозахисники врятували цуценя, викинуте у ставок (відео)
Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі
Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: Артем Косов подав апеляцію
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: Артем Косов подав апеляцію

