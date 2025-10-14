На Оболоні замість кіосків облаштовано два нові сквери (фото)
На Оболоні тривають роботи з благоустрою територій після демонтажу тимчасових споруд
На місці демонтованих МАФів, біля станції столичного метро «Оболонь» та на вулиці Зої Гайдай, 2-10 облаштовано зелені зоні. Про це повідомляє «Главком».
Зокрема, красиво квітучі кущі, декоративні злакові трави та дерева листяні доповнили зелений простір у сквері на вул. Зої Гайдай, 2-10. Працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Оболонського району висадили понад 130 кущів гортензії деревовидної, понад 470 кущів еліумусу, 230 міскантусів та понад 10 листяних дерев.
Озеленювачі зазначили, що гортензія та декоративні злакові трави гармонійно поєднуються під час озеленення та створення квіткових композицій.
Всього з початку осіннього місячника з благоустрою, що стартував 15 вересня 2025 року, підприємство провело роботи з висадження 2380 од. кущів та понад 5800 од. багаторічних квітів й злакових трав.
Ще один зелений простір створено за дорученням Департаменту територіального контролю міста Києва для комфортного проходу до станції метро «Оболонь» з вулиці Героїв полку «Азов».
Замість 32 кіосків тепер тут майже 700 кв.м скверу з квітами, декоративними і злаковими рослинами та парклетами.
Цієї осені у сквері Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121) з’явилася унікальна фотозона, яка з першого погляду привертає увагу. Квіткова композиція оформлена у вигляді карети з різнобарвними хризантемами, а також прикрашена декоративними парасольками.
