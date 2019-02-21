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    Столична влада хоче ввести компенсацію пільговикам за проїзд на рівні 240 грн

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    <p>240 гривень вистачить на компенсацію 30 поїздок</p> - Столична влада хоче ввести компенсацію пільговикам за проїзд на рівні 240 грн

    240 гривень вистачить на компенсацію 30 поїздок

    Щомісячні виплати пропонується робити в готівковій формі

    Київська міська державна адміністрація хоче ввести щомісячну компенсацію пільговикам проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

    Про це стало відомо з проекту розпорядження КМДА «Про затвердження розміру щомісячної готівкової виплати для оплати проїзду на 2019 рік», повідомляє KV.

    Зокрема, проектом розпорядження пропонується затвердити щомісячної компенсацію пільговикам на 2019 рік у розмірі 240 гривень. Також в проекті розпорядження вказано, що виплати пропонується робити в готівковій формі.

    Проекти правових актів виносяться на громадське обговорення тривалістю 1 місяць, після чого, за результатами консультацій з громадськістю, вони можуть бути прийняті місцевим органом влади.

    Нагадаємо, з 14 липня 2018 року на проїзд в київському метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці діють нові тарифи. Тепер за разову поїздку в громадському транспорті столиці доведеться платити по 8 гривень. Таким чином, 240 гривень вистачить на компенсацію 30 поїздок.

    Як повідомлялося, «Картка киянина» стала муніципальною, а не соціальною, та отримала низку додаткових функцій. Зокрема, вона тепер містить транспортний додаток.

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