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Столична влада повідомила, які райони міста є лідерами за кількістю зданих в утилізацію ялинок

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Столична влада повідомила, які райони міста є лідерами за кількістю зданих в утилізацію ялинок
У лідерах за кількістю принесених до пунктів ялинок і сосен – Дарницький, Дніпровський та Святошинський райони столиці
фото: kyivcity.gov.ua

Кияни, які не встигли скористатися послугою з утилізації новорічних ялин, все ще можуть це зробити

Із 2 до 31 січня жителі Києва принесли до пунктів прийому понад 8,6 тис. новорічних дерев. Про це повідомив директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

«Цьогоріч кияни принесли на екологічну утилізацію понад 8,6 тис. хвойних дерев. У лідерах за кількістю принесених до пунктів ялинок і сосен – Дарницький, Дніпровський та Святошинський райони столиці. Дякуємо киянам за свідоме рішення подарувати своїм новорічним деревам друге життя, віддавши їх на екологічну утилізацію», – сказав Олександр Возний.

Він нагадав, що на численні прохання киян місто значно збільшило кількість пунктів прийому хвойних дерев – із 44 до 78. Окрім виробничих баз комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень, другий рік поспіль комунальники розміщували пункти прийому у столичних парках і скверах.

За словами генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Юрія Бахмата, хоча міські пункти прийому новорічних дерев уже припинили свою роботу, можливість віддати ялинку чи сосну на екологічну утилізацію зберігається.

«Кияни, які не встигли скористатися послугою, можуть це зробити, завітавши в робочий час на виробничі бази районних КП УЗН, а також лісопаркових господарств столиці. Їхні адреси можна знайти на сайті комунального об’єднання», – підкреслив Юрій Бахмат.

У Київській міській держадміністрації нагадали, що під час екологічної утилізації хвойних дерев утворюється щепа, яку використовують у зеленому господарстві. Зокрема, фахівці мульчують лунки молодих дерев – для захисту від перемерзання коренів і збереження вологи в спекотні літні місяці.

Нагадаємо, минулого року кияни принесли до пунктів утилізації хвойних дерев близько 7 тис. новорічних ялин і сосен.

Раніше повідомлялося, що земельну ділянку на Трухановому острові перетворили на сміттєзвалище. Через це будуть судити посадовця генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно посадовця товариства-генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу за фактом забруднення земель відходами та будівельним сміттям (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 КК України).

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Теги: кияни Київзеленбуд місто влада сміття

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