Ексчиновник «Київзеленбуду» переплатив 200 тис. грн на ремонті парку навколо озера Срібний Кіл

Ексчмновник, «розуміючи, що вартість будівельних матеріалів, зокрема щебеню та піску, є завищеною у порівнянні з ринковими, підписав акти виконаних робіт»

Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму 200 тис. грн

Правоохоронці Києва повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів колишньому посадовцю комунального об'єднання «Київзеленбуд». Йому інкримінують переплату 200 тис. грн за матеріали під час ремонту парку навколо озера Срібний Кіл. Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, комунальне об’єднання та приватне підприємство у 2023 році уклали договір на ремонт парку у Дарницькому районі столиці між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний Кіл», – йдеться у заяві прокуратури

Правоохоронці встановили, що ексзаступник начальника управління з капітальних вкладень комунального об'єднання, «розуміючи, що вартість будівельних матеріалів, зокрема щебеню та піску, є завищеною у порівнянні з ринковими, підписав акти виконаних робіт».

Зазначається, що висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму 200 тис. грн.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру ексзаступнику начальника управління з капітальних вкладень комунального об'єднання «Київзеленбуд» за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Так мало бути після реконструкції фото: Київська міська прокуратура

Такий вигляд парк мав на момент перевірки правоохоронцями фото: Київська міська прокуратура

фото: Київська міська прокуратура

У парку навколо озера Срібний Кіл ще багато роботи фото: Київська міська прокуратура

Як повідомлялося раніше, перед судом постане екскерівник КП «Плесо», який допустив безпідставну трату коштів у розмірі 700 тис. грн на доопрацювання проєкту благоустрою озера Синє. Слідство встановило, що у грудні 2019 року підозрюваний, не отримавши результатів відповідних експертних звітів щодо розгляду документації за проєктом «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі», безпідставно уклав договір щодо доопрацювання проєкту благоустрою озера.