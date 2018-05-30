Столична влада підрахувала, скільки іноземних фанатів проїхалося у громадському транспорті

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Загалом пасажиропотік збільшився на 3-4% порівняно із попереднім тижнем

На час перебування у столиці гостей Ліги чемпіонів пасажиропотік у громадському транспорті суттєво не зріс. Про це з посиланням на дані профільного Департаменту повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. За його словами, це пов’язано, передусім, із тим, що більшість фанів використовували шатли або рухалися пішки.

«Загалом пасажиропотік збільшився на 3-4 відсотки порівняно із минулим тижнем. Звісно, більшість прихильників видовищної гри дісталися до Києва заздалегідь, а столицею пересувалися пішки. Адже фан-зони були розташовані так, щоб охоплювати найбільш людні місця. Їхня локація мала на меті комфорт як із точки зору розташування необхідного обладнання та техніки, так і руху людей. Відстань між ними невелика, і навіть фізично не підготовлені відвідувачі не відчували значного навантаження», – коментує Давтян.

Іншою причиною незначного зростання пасажирських перевезень за вказаний період він вважає сезонність.

«Закінчилося навчання у школах і частково у вищих навчальних закладах, тож значна кількість молоді просто не має потреби користуватися транспортом щоденно», – розповів заступник голови КМДА.

Щодо метрополітену, зазначив він, улітку кількість пасажирів становить у середньому до 1 млн 200 тисяч осіб.

«Для порівняння, цієї весни маємо близько 1,7 млн, і приріст у 27 тисяч пасажирів за тиждень не є суттєвим. До прикладу, у день фіналу послугами метрополітену скористалося 13 тисяч українських та іноземних громадян. Тож зростання пасажиропотоку несуттєве», – підкреслив Давтян.

Нагадаємо, Київ вперше в історії прийняв фінальний матч Ліги чемпіонів. Він відбувся 26 травня на НСК «Олімпійський». У фіналі мадридський «Реал» обіграв англійський «Ліверпуль» із рахунком 3:1.

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