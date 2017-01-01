Столична влада відзвітувала, скільки зняла реклами за минулий місяць

Упродовж листопада у Києві демонтовано 928 незаконних рекламних засобів

За минулий місяць в столиці демонтовано 928 незаконних рекламних засобів, серед яких 546 одиниць демонтовано власниками цих РЗ. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». Так, демонтовано наступні типи конструкцій у кількості: тимчасова виносна спеціальна конструкція – 110; тумба, що стоїть окремо – 138; щит,



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Демонтована реклама

Упродовж листопада у Києві демонтовано 928 незаконних рекламних засобів

За минулий місяць в столиці демонтовано 928 незаконних рекламних засобів, серед яких 546 одиниць демонтовано власниками цих РЗ. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє « Главком ».

Так, демонтовано наступні типи конструкцій у кількості: тимчасова виносна спеціальна конструкція – 110; тумба, що стоїть окремо – 138; щит, що стоїть окремо – 49; банер – 187; вивіска – 206; кронштейн – 58; лайтпостер, що стоїть окремо – 12; конструкції на даху – 22; холдер – 124; електронне табло – 7; транспорт – 2; прапор, прапорець – 3; телевізійний екран на фасаді – 1; елемент благоустрою – 2; транспарант-перетяжка над вулицею – 5; щит на фасаді – 2.

Нагадаємо, упродовж жовтня в столиці демонтовано 867 незаконних рекламних засобів, серед яких 425 одиниць – власниками цих РЗ.

Завдяки новим Правилам розміщення РЗ у Києві, кількість реклами на вулицях міста суттєво зменшиться вже впродовж двох років.

Відтак, нові Правила розміщення рекламних засобів у Києві уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри, схеми розміщення реклами на території міста. Кількість нульових зон, де реклама заборонена зовсім, теж збільшена.

Особлива увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

Окрім того, згідно з документом, у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими форматами (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими форматами (біл-бордами).