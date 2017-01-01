Головну новорічну ялинку впустять до Києва не раніше опівночі
- Сьогодні, 19:14
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Зелена красуня стоїть під Києвом без руху
Поліція дозволить в’їзд головної новорічної ялинки до Києва не раніше ніж о 23:59. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook.
Наразі зелена красуня стоїть під Києвом без руху.
«На вулиці столиці її не пускає патрульна поліція. У Києві зараз величезна кількість заторів, що ускладнює рух. Щоб не створювати аварійну ситуацію, новорічна ялинка рушить з місця не раніше ніж о 23:59», - повідомили в Folk Ukraine.
Раніше повідомлялося, що приїзд головної новорічної ялинки, яку очікували на Софійській площі ще о 12-й годині, затримується, оскільки поліція не пускає ялинку до Києва.
Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело.
Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень.
Декор ялинки і Софійській площі обійдеться в 2,7 млн грн. Прикрасять її приблизно тисячею іграшок і