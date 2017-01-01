Головну новорічну ялинку впустять до Києва не раніше опівночі

Зелена красуня стоїть під Києвом без руху

Поліція дозволить в’їзд головної новорічної ялинки до Києва не раніше ніж о 23:59. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook. Наразі зелена красуня стоїть під Києвом без руху. «На вулиці столиці її не пускає патрульна поліція. У Києві зараз величезна кількість заторів, що ускладнює рух. Щоб не створювати аварійну



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Головна новорічна ялинка країни очікує дозволу заїхати до Києва

Зелена красуня стоїть під Києвом без руху

Поліція дозволить в’їзд головної новорічної ялинки до Києва не раніше ніж о 23:59. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook.

Наразі зелена красуня стоїть під Києвом без руху.

«На вулиці столиці її не пускає патрульна поліція. У Києві зараз величезна кількість заторів, що ускладнює рух. Щоб не створювати аварійну ситуацію, новорічна ялинка рушить з місця не раніше ніж о 23:59», - повідомили в Folk Ukraine.

Раніше повідомлялося, що приїзд головної новорічної ялинки, яку очікували на Софійській площі ще о 12-й годині, затримується, оскільки поліція не пускає ялинку до Києва.

Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело.

Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень.

Декор ялинки і Софійській площі обійдеться в 2,7 млн грн. Прикрасять її приблизно тисячею іграшок і 3,6 км гірлянд, а також ліхтариками різної довжини: від 40 до 140 см .



