Столична влада відзвітувала, скільком киянам було надано правову допомогу

Понад 26 тисяч киян отримали безкоштовну правову допомогу в 2017 році

За минулий рік до Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, що функціонує при Київській міській державній адміністрації, звернулося понад 26 тисяч киян. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». Упродовж 2017 року юрисконсультами Центру надано первинну безоплатну правову допомогу



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Понад 26 тисяч киян отримали безкоштовну правову допомогу в 2017 році

За минулий рік до Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, що функціонує при Київській міській державній адміністрації, звернулося понад 26 тисяч киян.

Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».

Упродовж 2017 року юрисконсультами Центру надано первинну безоплатну правову допомогу 26339 особам, які опинились у складних життєвих обставинах. Окрім цього, за визначений період провідними юрисконсультами Центру надано вторинну безкоштовну правову допомогу з представництвом інтересів у судах різних інстанцій 116 киянам.

Діяльність Центру ведеться за рахунок коштів міського бюджету та спрямована на надання правової допомоги тим, хто не в змозі оплатити таку допомогу в платних юридичних компаніях. Мережа безоплатної правової допомоги функціонує для того, щоб кияни відчували підтримку та захищеність.

Суть допомоги полягає у наданні правової інформації, консультацій і роз’яснень, складанні правових (заяв, скарг) і процесуальних документів, захисті від обвинувачення, представництві інтересів у судах та інших державних органах, наданні правової допомоги бездомним і малозахищеним особам у відновленні та отриманні втрачених паспортів громадян України тощо.

Допомога надається у 24 пунктах прийому за телефоном Контактного центру міста Києва – 1551 та в Інформаційному центрі для інформування осіб, які постраждали під час виконання обов’язків військової служби та членів їхніх сімей. Центр надає правову допомогу в усіх галузях права, проте здебільшого кияни звертаються з питань цивільного права.