Тарифи на тепло для киян можуть зрости на 30%



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Пропонується встановити тариф для населення на рівні 1250,01 грн/Гкал

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» пропонує підвищити тарифи на виробництво теплової енергії для потреб населення з 1 січня 2020 року на 29,64%.

Про це повідомляється на сайті компанії.

За інформацією КП, пропонується встановити тариф на виробництво теплової енергії для потреб населення на рівні 1250,01 грн/Гкал, при тому, що зараз діє тариф 964,19 грн/Гкал.

Також пропонується підвищити тарифи:

для релігійних організацій - з 985,02 грн/Гкал до 1408,95 грн/Гкал (на 43,04%)

для бюджетних установ - з 984,67 грн/Гкал до 1 155,35 грн/Гкал (17,33%)

для інших споживачів - з 984,67 грн/Гкал до 1 168,99 грн/Гкал (18,79%)

Проекти змін до тарифів на виробництво теплової енергії вже пройшли відкрите обговорення.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, «майже 80% труб давно відслугували свій термін і перебувають у вкрай «втомленому» стані».

Нагадаємо, заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що до опалювального сезону готові майже всі заклади освіти.

Планувалося, що 30 вересня за індивідуальними заявками розпочнеться підключення теплопостачання до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

У той же час, за словами Кличка, не всі зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон у столиці розпочався вчасно і без проблем.

Раніше повідомлялося, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем.