Столичне озеро Мартишів стане ландшафтним заказником

Ландшафтним заказником буде оголошено природну територію озера Мартишів та його прибережну захисну смугу орієнтовною площею 70 га

Ухвалення рішення про створення заказника унеможливить забудову зеленого масиву Осокорків

У Дарницькому районі Києва планують створити ландшафтний заказник місцевого значення «Озеро Мартишів» з метою збереження його унікальних та цінних природних комплексів. Такий проєкт рішення підтримали депутати під час засідання постійної комісії Київради з питань екологічної політики, повідомляє пресслужба Київради.

За словами голови постійної комісії з питань екологічної політики Дениса Москаля, проєктом рішенням передбачено оголосити ландшафтним заказником місцевого значення «Озеро Мартишів», а саме природну територію озера Мартишів та його прибережну захисну смугу орієнтовною площею 70 га.

«Проєктована територія заказника має великі зарості прибережно-водної рослинності, яка має значний повітроочищувальний вплив на Дарницький район. Озеро Мартишів є місцем гніздування численних водоплавних птахів. Прийняття даного рішення унеможливить забудову зеленого масиву цієї місцевості та сприятиме оздоровленню довкілля, забезпечить ефективне функціонування коридорів екологічної мережі та забезпечить умови для збереження цінних природних комплексів та угрупувань рідкісних рослин і тварин», – зазначив Москаль.

Депутат додав, що проєкт розроблений науковцями Благодійної організації «Благодійний фонд Дніпровського району міста Києва «Київський еколого-культурний центр», в якому визначено основні заходи зі збереження природних комплексів, які беруться під охорону на території проєктованого об'єкта природно-заповідного фонду.

Як повідомлялося, влада столиці зацікавлена створити великий екопарк на Совських ставках. КО «Київзеленбуд» подало до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на створення екопарку.

Зазначимо, що нещодавно рішенням суду територіальній громаді Києва повернено земельну ділянку площею 19 га та вартістю 614 млн грн, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі Києва.