Столичне підприємство «Укроборонпрому» купило джип за 1,3 млн грн

Державне Київське конструкторське бюро «Луч» придбало дорогу автівку

Підприємство «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» державного концерну «Укроборонпром» 30 грудня 2020 року уклало угоду з ТОВ «Саміт моторз Україна» про поставку легкового автомобіля за 1,307 млн грн. Про це повідомляється в системі Prozorro.

Фірма поставить 7-містний повнопривідний джип Toyota Highlander 3,5 A/T Elegance/ GSU75L-ARZNHX 9M AA кольору «xорний металік».

Авто матиме підігрів лобового скла, камеру заднього виду, підігрів передніх сидінь, омивачі фар, багатофункціональний дисплей на панелі приладів, шість динаміків, бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, захисні шторки передні, 2 та 3 ряду сидінь, подушку безпеки для колін водія, подушки безпеки водія та переднього пасажира, подушку безпеки в подушці сидіння переднього пасажира, оздоблення сидінь – штучна шкіра.

У автосалонах такий автомобіль можна придбати за 1,31 млн грн.

На торгах єдиним конкурентом «Саміт моторз Україна» було харківське ТОВ «Автоарт ЛТД» росіянки Анни Горбової, чия пропозиція була вищою на 4 тис. грн. Фірми не торгувалися.

Керівником державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» є Олег Коростельов.

Раніше заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Мустафа Найєм визнав падіння експорту і негативні тенденції в роботі «Укроборонпрому».

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про трансформацію концерну «Укроборонпром».

Крім того, генеральний директор ДК «Укроборонпрому» Юрій Гусєв заявив, що у концерні всіх керівників перевірятимуть на детекторі брехні.

Джерело: Наші гроші