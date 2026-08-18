У Києві крадії винесли з квартири пенсіонерки майже 750 тис. грн
Зловмисники тривалий час стежили за жінкою і знали, що вона зберігає вдома гроші
Столичні правоохоронці затримали трьох зловмисників, які в Оболонському районі обікрали квартиру пенсіонерки на суму близько 750 тис. грн. Про це повідомлє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
В ході оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що до крадіжки причетні троє чоловіків: 31-річний та 57-річний іноземці та 55-річний мешканець столиці. Двоє з них раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки, а щодо третього розслідується справа за аналогічний злочин.
Як встановили слідчі, зловмисники тривалий час стежили за жінкою і знали, що вона зберігає вдома значну суму грошей. Заздалегідь спланувавши крадіжку та дочекавшись, коли пенсіонерки не буде у квартирі, крадії прибули до її будинку. Переконавшись, що за ними ніхто не спостерігає, вони відмичкою відкрили вхідні двері та проникли до оселі.
З помешкання порушники викрали 300 тис. грн, $10 тис. та документи, які належать 61-річній потерпілій. Після цього, знайшовши дублікат ключів, вони замкнули двері помешкання та втекли. Загальна сума збитків, завданих потерпілій становить понад 750 тис. грн.
Правоохоронці затримали зловмисників та повідомили їм про підозру. На час слідства суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне крадіям загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, правоохоронці затримали у Святошинському районі Києва двох чоловіків, які «обчистили» квартиру місцевої мешканки на чверть мільйона гривень. Зловмисники зламали замки та винесли ювелірні вироби й готівку, проте втекти від відповідальності їм не вдалося – обом фігурантам уже обрано запобіжний захід.
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