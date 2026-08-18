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У Києві крадії винесли з квартири пенсіонерки майже 750 тис. грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві крадії винесли з квартири пенсіонерки майже 750 тис. грн
За скоєне крадіям загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Зловмисники тривалий час стежили за жінкою і знали, що вона зберігає вдома гроші

Столичні правоохоронці затримали трьох зловмисників, які в Оболонському районі обікрали квартиру пенсіонерки на суму близько 750 тис. грн. Про це повідомлє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

В ході оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що до крадіжки причетні троє чоловіків: 31-річний та 57-річний іноземці та 55-річний мешканець столиці. Двоє з них раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки, а щодо третього розслідується справа за аналогічний злочин.

Як встановили слідчі, зловмисники тривалий час стежили за жінкою і знали, що вона зберігає вдома значну суму грошей. Заздалегідь спланувавши крадіжку та дочекавшись, коли пенсіонерки не буде у квартирі, крадії прибули до її будинку. Переконавшись, що за ними ніхто не спостерігає, вони відмичкою відкрили вхідні двері та проникли до оселі.

З помешкання порушники викрали 300 тис. грн, $10 тис. та документи, які належать 61-річній потерпілій. Після цього, знайшовши дублікат ключів, вони замкнули двері помешкання та втекли. Загальна сума збитків, завданих потерпілій становить понад 750 тис. грн.

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Правоохоронці затримали трьох фігурантів і вилучили речові докази
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці затримали зловмисників та повідомили їм про підозру. На час слідства суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне крадіям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Святошинському районі Києва двох чоловіків, які «обчистили» квартиру місцевої мешканки на чверть мільйона гривень. Зловмисники зламали замки та винесли ювелірні вироби й готівку, проте втекти від відповідальності їм не вдалося – обом фігурантам уже обрано запобіжний захід. 

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Теги: іноземці документи поліція злочин Київ

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