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У Печерському районі майже на місяць буде обмежено рух вулицею Панаса Мирного (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Печерському районі майже на місяць буде обмежено рух вулицею Панаса Мирного (схема)
Комунальники ремонтуватимуть ділянку вулиці — від будинку №9 до вул. Сергія Гусовського
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Роботи триватимуть з 8:00 до 20:00

Із 19 серпня до 14 вересня у столиці частково обмежуватимуть рух вулицею Панаса Мирного в Печерському районі. Про це повідомили у «Київавтодорі», інформує «Главком».

Комунальники ремонтуватимуть ділянку вулиці – від будинку №9 до вул. Сергія Гусовського.

Роботи триватимуть з 8:00 до 20:00. На час ремонту рух транспорту обмежуватимуть однією смугою.

У Печерському районі Києва майже на місяць обмежать рух вулицею Панаса Мирного
У Печерському районі Києва майже на місяць обмежать рух вулицею Панаса Мирного
інфографіка: «Київавтодор»

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 29 серпня частково обмежено рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтують асфальтобетонне покриття. Роботи триватимуть щодня із 8:00 до 20:00 години на ділянці від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників.

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Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор

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