Уламки російського дрона впали біля житлового будинку в Києві – Кличко

Ворожі безпілотники продовжили рухатися в напрямку столиці, де повітряну тривогу оголосили вже вдев'яте за день

У Дніпровському районі Києва впали уламки російського безпілотника. Вони впали у дворі п'ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За словами міського голови, загоряння внаслідок падіння уламків не сталося. «В Дніпровському районі, в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА. Загоряння немає», – повідомив Кличко.

Водночас небезпека для столиці зберігалася. Мер попередив, що в напрямку Києва продовжували рухатися ворожі безпілотники.

Нагадаємо, станом на 18:31 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. У столиці вона була пов'язана із загрозою застосування ворожих БпЛА. До слова, повітряну тривогу в Києві протягом дня оголосили вже вдев'яте.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Печенігах Харківської області. За його словами, росіяни вранці атакували людне перехрестя, поблизу якого розташовані пошта, магазини та житлові будинки.

Рятувальники ліквідували пожежу, водночас на місці продовжили працювати екстрені та оперативні служби. Обставини трагедії з'ясовуються.