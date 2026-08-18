Десята за день повітряна тривога у Києві тривала 30 хвилин
Можна покидати укриття
Станом на 21:57 в Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги. За повідомленням моніторингових каналів, у Києві оголошували тривогу через загрозу балістичного озброєння. Про це повідомляє «Главком».
До слова, це вже десяте оголошення повітряної тривоги за день.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, в Україні триває 1637-й день повномасштабного вторгнення РФ.
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