Десята за день повітряна тривога у Києві тривала 30 хвилин

Можна покидати укриття

Станом на 21:57 в Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги. За повідомленням моніторингових каналів, у Києві оголошували тривогу через загрозу балістичного озброєння. Про це повідомляє «Главком».

До слова, це вже десяте оголошення повітряної тривоги за день.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1637-й день повномасштабного вторгнення РФ.