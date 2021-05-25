На Київщині вилучено понад мільйон літрів необлікованого пального (фото)

Необліковане пальне зберігалося на нафтобазі для подальшої реалізації без наявності відповідного дозволу

Співробітники Головного управління ДФС у Київській області в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора виявили нафтобазу з необлікованим пальним. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

За результатами санкціонованих обшуків, на території нафтобази одного із товариств, правоохоронці виявили необліковане пальне загальним об’ємом близько 1,1 млн літрів, яке зберігалось з метою подальшої реалізації без наявності відповідного дозволу – ліцензії.

Орієнтовна вартість виявлених підакцизних товарів становить понад 25 млн грн.

Крім того, до проведення обшуку було залучено працівників управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Київській області, які склали акт фактичної перевірки стосовно службових осіб суб’єкта господарської діяльності, що є власником вказаного палива, та яке, при відсутності дозвільних документів, здійснювало його незаконне зберігання та можливу реалізацію.

За дане порушення до службових осіб підприємства будуть застосовані штрафні фінансові санкції на суму 1,5 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, пальне в Україні додали до списку товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом.

До слова, Кабінет міністрів запровадив декларування при зростанні роздрібних цін на бензин та дизельне пальне більш ніж на 1%.

Як повідомлялося, після рішення низки мереж АЗС відмовитися від продажу преміум пального Міністерство економічного розвитку заявило, що урядова постанова про регулювання цін на пальне не поширюється на його преміум види.