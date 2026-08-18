У Києві та центральній Україні відбувся різкий температурний стрибок
За кілька годин температура повітря знизилася майже вдвічі
У Києві та ряді регіонів центральної України фіксується стрімке зниження температури повітря – майже вдвічі за кілька годин. повідомляє «Главком».
Так, ще о 15:00 стовпчики термометрів показували спекотні +30-31°C, однак вже за кілька годин, ближче до 18:00, температура впала вдвічі й становила лише +16°C.
Разом із падінням температури значно зросла вологість повітря, досягнувши позначки 85%.
Нагадаємо, синоптики попереджували про погіршення погодних умов у низці регіонів України 18 серпня. Зокрема, йшлося про грози, в окремих районах – град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Було оголошено І рівень небезпечності – жовтий.
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