Столичні комунальники показали, як створювався квітник на честь Зміїного острова (фото)

Квіткова композиція створена, щоб нагадати: Україна завжди тримає курс на перемогу та світле майбутнє

У Голосіївському районі Києва цього літа з'явилася нова квіткова композиція, що має глибоке символічне значення. На площі Голосіївській комунальні працівники створили клумбу під назвою «Зміїний острів. Маяки України». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київзеленбуд».

Для створення композиції площею 65 кв. м було використано агератум, бегонію, колеус, гнафаліум та вівсяницю.

Комунальники наголошують, що ця композиція має не лише декоративне, а й глибоке символічне значення, адже Зміїний острів – символ свободи, що став легендарним під час боротьби України за незалежність, а маяки – вартові морів, які вказують шлях і дарують світло у найтемніші часи.

«У цій квітковій композиції вони поєднані, щоб нагадати: Україна завжди тримає курс на перемогу та світле майбутнє», – додали в «Київзелебуді».

Столичні зеленбудівці показали, як створювався квітник на честь Зміїного острова. Спочатку – монтаж декоративних елементів фото: комунальне підприємство «Київзелебуд»

Монтаж маяка на квітнику на честь Зміїного острова фото: комунальне підприємство «Київзелебуд»

Процес висаджквання квітів фото: комунальне підприємство «Київзелебуд»

Маяк прикрасила бегонія та цинерарія фото: комунальне підприємство «Київзелебуд»

Все готово. Починають розквітати перші квіти агератуму фото: комунальне підприємство «Київзелебуд»

Маяк фото: комунальне підприємство «Київзелебуд»

Квітник створено перед готелем із назвою «Мир», адже саме до миру прагне і рухається Україна фото: Київзеленбуд/Facebook

Біло-синє «море» з агератуму фото: Київзеленбуд/Facebook

Шкода, що квіти майже всі однолітники, тож наступного літа доведеться висаджувати все з початку фото: Київзеленбуд/Facebook

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року до захисників острова Зміїний наблизилися російські військові кораблі: ракетний крейсер «Москва», фрегат «Адмірал Ессен» і патрульний корабель «Василь Биков». Гарнізону острова запропонували здатися. Однак українські прикордонники та морпіхи рішуче відмовилися, відповівши короткою, але знаковою фразою: «Російський корабель, йди на х*й!». У відповідь російські сили завдали масованого ракетно-артилерійського удару по гарнізону.

Згодом стало відомо, що військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону. А вже 6 березня 2022 року в мережі з’явилося фото автора фрази про «русскій воєнний корабль». Виявилося, що легендарного морського піхотинця звуть Роман Грибов, а родом він із Золотоноші, що на Черкащині. У кінці березня звільнений з російського полону військовий повернувся на батьківщину, в Черкаську область. Голова Черкаської ОВА вручив йому відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».