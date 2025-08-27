Наступ на гнійну хірургію. Київська лікарня швидкої допомоги закриває важливе відділення
Лікарі, що потрапили під скорочення, збираються подавати до суду
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги скорочує співробітників хірургічного відділення №4. Відповідний наказ директора Віктора Дороша набуде чинності 10 жовтня 2025 року. Документ є у розпорядження «Главкома». Лікарі, які потрапили під скорочення, збираються подавати до суду, йдеться у статті «Ріжуть якнайшвидше. Київська невідкладна допомога позбавляється 25% хірургів».
Київська лікарня швидкої медичної допомоги є однією з п'яти надкластерних медичних установ у столиці України. Четверте відділення спеціалізується на гнійній хірургії – хірургічних патологіях, ускладнених інфекційними процесами, як-от гангрени та гнійні ампутації. Серед пацієнтів цього відділення – переважно люди похилого віку та представники маргінальних груп.
За словами начальника медичної служби Київської міської клінічної лікарні №10 Данила Михайлова, такі послуги Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оплачує неохоче, виділяючи недостатньо коштів. Це робить їх «нецікавими» та «невигідними» для лікарень, що, за його словами, і призводить до закриття подібних відділень.
Наступ на гнійну хірургію в Києві розпочався ще у 2020 році, коли під приводом підготовки до прийому пацієнтів з Covid-19 було закрито аналогічні унікальні відділення у Київській міській клінічній лікарні №3 – кістково-гнійної хірургії та Столичного сепсис-центру.
За словами хірурга відділення №4 Марії Стеценко, ще чотири роки тому лікарів почали «видавлювати», переводячи їх на неповні ставки. Вона зазначила, що у наказі про скорочення вказано про можливість переведення на вакантні посади, але таких немає, хоча «нещодавно на роботу взяли одного інтерна». За її словами, у відділенні працює 30 осіб, з яких дев'ять – хірурги.
«Я маю намір подавати до суду, якщо потраплю під скорочення в «невідкладній», – додала вона.
Крім цього, закриття відділення також матиме вплив на надання хірургічної допомоги пораненим військовослужбовцям. Як зауважив хірург-травматолог Андрій Гвоздинський, Київська лікарня швидкої допомоги є частиною другої лінії госпітальної евакуації і щотижня приймає до 75 поранених. Після закриття відділення кількість фахівців скоротиться на чверть.
Нагадаємо, нещодавно Державна аудиторська служба України провела перевірки у медзакладах, які працюють за програмою медичних гарантій та мають договори з НСЗУ. Під час ревізій за 2023–2025 роки з’ясувалося, що окремі лікарні незаконно отримали з держбюджету 242,7 млн грн за послуги, які насправді не були надані повністю.
