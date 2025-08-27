Головна Київ Новини
Наступ на гнійну хірургію. Київська лікарня швидкої допомоги закриває важливе відділення

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
У Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги № 4 скорочують відділення
фото: Волинські новини

Лікарі, що потрапили під скорочення, збираються подавати до суду

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги скорочує співробітників хірургічного відділення №4. Відповідний наказ директора Віктора Дороша набуде чинності 10 жовтня 2025 року. Документ є у розпорядження «Главкома». Лікарі, які потрапили під скорочення, збираються подавати до суду, йдеться у статті «Ріжуть якнайшвидше. Київська невідкладна допомога позбавляється 25% хірургів»

Рішення керівництва Київської лікарні швидкої допомоги залишило за її межами хірургів, медсестр та санітарок
фото: Андрій Гвоздинський
Продовження наказу
Продовження наказу

Київська лікарня швидкої медичної допомоги є однією з п'яти надкластерних медичних установ у столиці України. Четверте відділення спеціалізується на гнійній хірургії – хірургічних патологіях, ускладнених інфекційними процесами, як-от гангрени та гнійні ампутації. Серед пацієнтів цього відділення – переважно люди похилого віку та представники маргінальних груп.

За словами начальника медичної служби Київської міської клінічної лікарні №10 Данила Михайлова, такі послуги Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оплачує неохоче, виділяючи недостатньо коштів. Це робить їх «нецікавими» та «невигідними» для лікарень, що, за його словами, і призводить до закриття подібних відділень.

Наступ на гнійну хірургію в Києві розпочався ще у 2020 році, коли під приводом підготовки до прийому пацієнтів з Covid-19 було закрито аналогічні унікальні відділення у Київській міській клінічній лікарні №3 – кістково-гнійної хірургії та Столичного сепсис-центру.

За словами хірурга відділення №4 Марії Стеценко, ще чотири роки тому лікарів почали «видавлювати», переводячи їх на неповні ставки. Вона зазначила, що у наказі про скорочення вказано про можливість переведення на вакантні посади, але таких немає, хоча «нещодавно на роботу взяли одного інтерна». За її словами, у відділенні працює 30 осіб, з яких дев'ять – хірурги.

«Я маю намір подавати до суду, якщо потраплю під скорочення в «невідкладній», – додала вона.

Крім цього, закриття відділення також матиме вплив на надання хірургічної допомоги пораненим військовослужбовцям. Як зауважив хірург-травматолог Андрій Гвоздинський, Київська лікарня швидкої допомоги є частиною другої лінії госпітальної евакуації і щотижня приймає до 75 поранених. Після закриття відділення кількість фахівців скоротиться на чверть.

Нагадаємо, нещодавно Державна аудиторська служба України провела перевірки у медзакладах, які працюють за програмою медичних гарантій та мають договори з НСЗУ. Під час ревізій за 2023–2025 роки з’ясувалося, що окремі лікарні незаконно отримали з держбюджету 242,7 млн грн за послуги, які насправді не були надані повністю.

Теги: НСЗУ послуги лікарня Київ лікар

