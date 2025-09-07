Головна Скотч Життя
Відома захисниця «Азовсталі» потрапила в ДТП

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Катерина Поліщук отримала забої, адже була не пристебнута паском безпеки
фото з відкритих джерел

Аварія сталася на рівній дорозі, а водій врізався у паркан

Українська парамедикиня Катерина Поліщук, яка захищала «Азовсталь» та відома за позивним «Пташка», потрапила у аварію. ДТП сталася, коли вона їхала на таксі в Києві. Дівчина зазначила, що отримала забої, адже була не пристебнута паском безпеки. Як інформує «Главком», неприємною історією Катерина Поліщук поділилася в Instagram.

«Я в шоці. Потрапила в ДТП в передостанній день у Києві. На таксі. Випереджаю питання – так, ззаду я сиділа не пристебнута. Так, кістки цілі, голова крутиться, забої болять, ніготь надірваний. Що з водієм – незрозуміло. Після ДТП я і моя подруга його не цікавили. Тільки стан авто. Тому ми просто у вкрай збудженому стані свідомості пішли додому пішки», – наголосила Катерина.

Поліщук додала, що аварія сталася на рівній дорозі, а водій врізався у паркан.

«Uklon, ви щось кажіть своїм водіям, а то вони просто з нічого лупляться в паркан за 500 метрів до мого дому. Водій – нуль на масу. Це треш», – зазначила вона.

Згодом захисниця «Азовсталі» повідомила, що служба такс зв’язалася з нею.

«Від компенсації я відмовилася, бо пошкодження не значні. Попрохала лише, щоб вони вивчили ситуацію і такого більше ні з ким не траплялося», – підсумувала Катерина Поліщук.

Раніше захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка відвідала відкриття пам’ятника своєму полеглому коханому, морському піхотинцю Ярославу Христюку, який боронив Маріуполь.

Нагадаємо, що 17 березня 2022 року, захищаючи рідну землю, у бою за Україну загинув молодший сержант ЗСУ, морський піхотинець Ярослав Христюк з позивним «Христос». Мати Героя Юлія розповідала, що син вирішив бути кулеметником щойно йому виповнилось 18 років, коли розпочалася війна в Україні у 2014 році. Він тоді сказав: «Мамуль, я мушу захищати країну! Ти пишатимешся мною, обіцяю!».

Військовий був коханим відомої військової парамедикині «Пташки» Катерини Поліщук. Вони хотіли одружитися, але не встигли.

Згодом захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка розповіла про дві важкі втрати під час повномасштабної війни. На фронті загинуло двоє близьких для дівчини людей – її друг Віталій та коханий Ярослав. Катерина Поліщук поділилася, що Віталій помер у неї на руках.

