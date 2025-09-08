Несподіваний грім злякав жителів столиці: синоптикиня заспокоїла киян
Сьогодні, з утриманням до кінця доби в Києві та області очікується гроза
Сьогодні у Києві розпочався дощ, що супроводжувався сильною грозою. Синоптикиня Наталка Діденко опублікувала відео негоди та заспокоїла мешканців столиці, інформує «Главком».
«Люди, це гроза з блискавкою!», – написала Діденко, пояснюючи причину гучних звуків, які могли викликати занепокоєння у киян.
Кияни у коментарях під дописом синоптикині зізнаються, що грім налякав їх.
Зауважимо, що український гідрометцентр, попереджав, що сьогодні, з утриманням до кінця доби в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт
