Несподіваний грім злякав жителів столиці: синоптикиня заспокоїла киян

Сьогодні, з утриманням до кінця доби в Києві та області очікується гроза

Сьогодні у Києві розпочався дощ, що супроводжувався сильною грозою. Синоптикиня Наталка Діденко опублікувала відео негоди та заспокоїла мешканців столиці, інформує «Главком».

«Люди, це гроза з блискавкою!», – написала Діденко, пояснюючи причину гучних звуків, які могли викликати занепокоєння у киян.

Кияни у коментарях під дописом синоптикині зізнаються, що грім налякав їх.

Зауважимо, що український гідрометцентр, попереджав, що сьогодні, з утриманням до кінця доби в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт