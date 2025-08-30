Повітряна тривога у Києві тривала годину

Можна виходити з укриттів

У Києві о 06:34 оголосили повітряну тривогу. У столиці існувала загроза БпЛА. О 07:23 оголошено відбій.

КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, уніч на 30 серпня російська окупаційна армія масовано атакувала Дніпро «шахедами» та ракетами.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що Дніпро та область перебувають під масованою атакою.

«Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо. Загроза зберігається. Будьте у безпечному місці до відбою», – зазначив Лисак.

Після серії вибухів в різних районах Дніпра сталися пожежі. Місцеві мешканці повідомляють про влучання поблизу приватних домоволодінь. За попередньою інформацією, горить будинок.

Крім того, у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя безпілотниками та ракетами. Є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти масовано атакували Запоріжжя різними видами озброєння. Як пише Федоров, через російські удари у місті на деяких вулицях зникло світло.

Федоров повідомив, що є влучання в житлову забудову. Пожежа, яка виникла внаслідок ударів, поширюється.

Крім того, стало відомо, що троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

До цього, у Запоріжжі внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля та виникла пожежа на одному з промислових підприємств.