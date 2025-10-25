Атака на Україну, Європа тисне на Трампа: головне за ніч

Дональд Трамп зайняв більш жортску позицію по відношенню до Росії під впливом держсекретаря Марко Рубіо

«Главком» зібрав головні події ночі проти 25 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала Київ балістичними ракетами, є постраждалі, безпілотниками вдарила по передмістю Харкова, Європа тисне на президента США дональда Трампа, щоб посилити позиції України та збільшити допомогу від американського лідера.

РФ вдарила по Києву

У ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.

Кличко повідомив, що після вибухів вже є перші виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони міста. Бригади виїхали. Крім того, виникли пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі.

Також є виклик медиків у Дарницький район. За повідомленням, пошкоджені вікна в житловому будинку. Бригада виїхала, зазначив Кличко.

Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Києві вісім постраждалих. Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Усі служби працюють на місцях.

Росія атакувала передмістя Харкова

У ніч проти 25 жовтня російські війська майже годину обстрілювали передмістя Харкова. Звуки вибухів було чутно навіть у самому місті – їх налічували більше десяти.

Станом на 1:06 зафіксували 13-й вибух, а протягом наступних десяти хвилин повідомлення оновлювалися про 14-й та 15-й вибухи.

Напередодні, коли ЗМІ почали повідомляти про вибухи за межами Харкова, Повітряні Сили ЗСУ кілька разів попереджали про загрозу дронів на Харківщині.

Європа тисне на Трампа

Європейські лідери активно працюють, щоб схилити президента США Дональда Трампа на бік України, і їхні зусилля вже дають результати

Останні події свідчать про те, що підтримка Європою України «окуповується, принаймні на цей момент». Санкції, які Трамп запровадив проти двох найбільших російських нафтових компаній, суттєво вплинуть на доходи Росії. Євросоюз також оголосив нові обмеження: подовжив заборону на закупівлю скрапленого газу у РФ до 2027 року та підтвердив намір продовжувати фінансову і військову підтримку України протягом наступних двох років. Під санкції ЄС потрапила «Роснефть», але не «Лукойл», яка постачає дешеву нафту до Угорщини та Словаччини.

Рубіо змінив думку Трампа щодо РФ

Президент США Дональд Трамп несподівано змінив риторику щодо Росії, запровадивши перші санкції від початку свого другого терміну. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, це рішення частково стало наслідком впливу державного секретаря США Марко Рубіо.

За даними співрозмовників агентства, які побажали залишитися анонімними, Рубіо скасував заплановану особисту зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Причиною стала їхня телефонна розмова, під час якої стало зрозуміло, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни.

Американські та європейські чиновники повідомили, що Рубіо заявив про відсутність будь-яких реальних зрушень у позиції Москви.

США запровадили санкції проти президента Колумбії

Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти президента Колумбії Густаво Петро та кількох його соратників за підозрою в причетності до наркоторгівлі, що значно загострило відносини між Боготою і Вашингтоном.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про обмеження проти президента Петро, його дружини, одного з синів, міністра внутрішніх справ та колишнього керівника передвиборчої кампанії Армандо Бенедетті. За даними американської влади, Петро нібито був безпосередньо причетний до наркоторгівлі, хоча ці звинувачення поки що не підтверджені. Санкції вже набули чинності.

США направили авіаносець до Південної Америки

Пентагон оголосив про відправку американського авіаносця до вод біля узбережжя Південної Америки, що свідчить про подальше нарощування військової присутності США в регіоні.

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився направити авіаносець ВМС USS Gerald R. Ford разом із ударною групою до зони відповідальності Південного командування США. Як зазначив речник Пентагону Шон Парнелл, місія покликана посилити здатність Сполучених Штатів «виявляти, контролювати та припиняти незаконну діяльність, що загрожує безпеці та процвітанню країни».