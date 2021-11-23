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    На Одещині дитина проковтнула чотири магніти

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    Дівчинку дивом врятували - На Одещині дитина проковтнула чотири магніти
    Дівчинку дивом врятували
    Фото зі сторніки школи у Facebook

    Учениця четвертого класу опинилася в реанімації через небезпечні предмети в шлунку

    У місті Чорноморськ Одеської області дитина проковтнула чотири магніти. Про це повідомили на сторінці Чорноморської загальноосвітньої школи №2 у Facebook.

    «У нашій школі, в четвертому класі, сталася неприємна ситуація. Дитина проковтнула чотири магнітики, які застрягли в шлунку і почали склеювати внутрішні органи», – сказано в повідомленні.

    У коментарях матір дитини повідомила, що дитину прооперували. Зараз вона знаходиться в реанімації.

    «Хірург нам сказав, що вони дивом її врятували. У такій ситуації коли потрапляє стороннє тіло за часом є доба, а наша дівчинка ходила з цими магнітами три доби, поки їй не стало погано. Вони пробивають органи, роблячи в них дірки під час тяжіння», – повідомила Марія Смирнова.

    Нагадаємо, раніше у мешканки Івано-Франківська у сечовому міхурі виявили катетер, який медики залишили там після хірургічної операції понад півтора року тому.

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    Теги: Одещина лікарня Facebook
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    На Одещині дитина проковтнула чотири магніти