На Одещині дитина проковтнула чотири магніти

Учениця четвертого класу опинилася в реанімації через небезпечні предмети в шлунку

У місті Чорноморськ Одеської області дитина проковтнула чотири магніти. Про це повідомили на сторінці Чорноморської загальноосвітньої школи №2 у Facebook.

«У нашій школі, в четвертому класі, сталася неприємна ситуація. Дитина проковтнула чотири магнітики, які застрягли в шлунку і почали склеювати внутрішні органи», – сказано в повідомленні.

У коментарях матір дитини повідомила, що дитину прооперували. Зараз вона знаходиться в реанімації.

«Хірург нам сказав, що вони дивом її врятували. У такій ситуації коли потрапляє стороннє тіло за часом є доба, а наша дівчинка ходила з цими магнітами три доби, поки їй не стало погано. Вони пробивають органи, роблячи в них дірки під час тяжіння», – повідомила Марія Смирнова.

Нагадаємо, раніше у мешканки Івано-Франківська у сечовому міхурі виявили катетер, який медики залишили там після хірургічної операції понад півтора року тому.

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