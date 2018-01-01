Столичні податківці пропонують батькам школярів завчасно отримати ідентифікаційні коди

Столична фіскальна служба пропонує батькам школярів завчасно потурбуватись про отримання картки платника податків з реєстраційним номером для дітей

Реєстраційний номер облікової картки – платника податків для дітей може знадобитися школярам - при реєстрації для участі в ЗНО, при вступі до вищих навчальних закладів, для участі в конкурсах або будь-яких інших заходах, які фінансуються за рахунок спонсорів. Отримання державної соціальної допомоги або виплат, соціальних пільг, субсидій,



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Столична фіскальна служба пропонує батькам школярів завчасно потурбуватись про отримання картки платника податків з реєстраційним номером для дітей

Реєстраційний номер облікової картки – платника податків для дітей може знадобитися школярам - при реєстрації для участі в ЗНО, при вступі до вищих навчальних закладів, для участі в конкурсах або будь-яких інших заходах, які фінансуються за рахунок спонсорів.

Отримання державної соціальної допомоги або виплат, соціальних пільг, субсидій, здійснення нотаріальних правочинів таких, як спадщина, подарунки, - неможливе без надання реєстраційного номера. Крім того, при оформленні паспорта громадянина України реєстраційний номер може бути потрібен як додаткова змінна інформація», – зауважила керівник столичного управління ДФС Людмила Демченко в ході відкриття семінару на тему «Закриття року: звітність та виправлення помилок», який нещодавно відбувся в Державній фіскальній службі України.

Для отримання картки платника податків з реєстраційним номером необхідно подати до відповідного контролюючого органу (районної Державної податкової інспекції) Облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (далі – Облікова картка № 1ДР), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Облікові картки № 1ДР за малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником). До Облікової картки № 1ДР малолітньої особи один із батьків пред’являє документ, що посвідчує його особу, та свідоцтво про народження дитини (після пред’явлення повертається).

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків) малолітньої особи, видається одному з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків.

Після досягнення 14-річного віку для проведення реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, внесення змін до Державного реєстру, отримання картки платника податків використовуються дані паспорта громадянина України.

Подати документи для проведення реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків / отримати картку платника податків, отримати консультацію щодо переліку необхідних документів або заповнення Облікової картки № 1ДР можна у Центрах обслуговування платників ДПІ ГУ ДФС у м. Києві.

З адресами Центрів обслуговування платників м. Києва, режимом роботи номерами телефонів, переліком послуг, що надаються в Центрах обслуговування платників, а також завантажити бланки заяв та зразки заповнення можна на субсайті ГУ ДФС у м. Києві у банері «Центри обслуговування платників м. Києва