Столичний автобус №119 змінює маршрут (схема)

Зміни відбулися на постійній основі

У зв’язку з численними зверненнями громадян і з метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району з 2 грудня вносяться зміни в рух автобусного маршруту № 119 «Вулиця Василя Касіяна – Контрактова площа». Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».



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Столичний автобус

Зміни відбулися на постійній основі

У зв’язку з численними зверненнями громадян і з метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району з 2 грудня вносяться зміни в рух автобусного маршруту № 119 «Вулиця Василя Касіяна – Контрактова площа». Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

Так, роботу автобусів маршруту № 119 буде організовано зі змінами: вул. Маршала Якубовського – вул. Юрія Смолича – вул. Академіка Вільямса – вул. Маршала Конєва – вул. Михайла Ломоносова – вул. Васильківська – вул. Маричанська – вул. Козацька – вул. Деміївська – просп. Валерія Лобановського – просп. Повітрофлотський – вул. Чорновола – Глибочицький проїзд – вул. Глибочицька – вул. Верхній Вал – вул. Костянтинівська – Контрактова площа – вул. Межигірська – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – Глибочицький проїзд – вул. Чорновола – просп. Повітрофлотський – просп. Валерія Лобановського – вул. Деміївська – вул. Козацька – вул. Маричанська – вул. Васильківська – вул. Ломоносова – вул. Маршала Конєва – вул. Академіка Вільямса – вул. Юрія Смолича – вул. Маршала Якубовського».

Із розкладом руху наземного транспорту можна ознайомитись на офіційному сайтіКП «Київпастранс» у розділі: Пасажирам – Маршрути та розклад руху.

Схема автобусного маршруту №119