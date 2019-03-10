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    Столичний метрополітен попередив про можливі обмеження в роботі

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    <p>Футбольний матч може внести корективи у роботу трьох станцій</p> <div></div> - Столичний метрополітен попередив про можливі обмеження в роботі

    Футбольний матч може внести корективи у роботу трьох станцій

    Деякі станції можуть бути обмежені на вхід

    Сьогодні, 10 березня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Арсенал» (Київ), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це інформує прес-служба столичного метрополітену.

    Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження, проте не закриття, підкреслили у метро, на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

    Нагадаємо, 7 березня у Києві на станції метро «Дарниця» жінок дуже оригінально вітали зі святом. Троє чоловіків з оголеним накачаним торсом залізли на дах будівлі станції метро і звідти зверталися до жінок з привітаннями.

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