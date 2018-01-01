Столичний метрополітен попередив про зміни: станцію «Майдан Незалежності» завтра не закриватимуть

Станція метро працюватиме у звичайному режимі

Станція київського метрополітену «Майдан Незалежності» 15 лютого буде працювати протягом усього дня в звичайному режимі. [READ_MORE] Про зміни в роботі інформує офіційний сайт метрополітену. «Завтра, 15.02, станція метро Майдан Незалежності працюватиме у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні. Раніше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станція метро працюватиме у звичайному режимі

Станція київського метрополітену «Майдан Незалежності» 15 лютого буде працювати протягом усього дня в звичайному режимі.

Про зміни в роботі інформує офіційний сайт метрополітену.

«Завтра, 15.02, станція метро Майдан Незалежності працюватиме у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Раніше в середу прес-служба метрополітенівців повідомляла, що 15 лютого з 5:38 ранку приблизно до обідньої пори станція метро «Майдан Незалежності» буде закрита у зв’язку з офіційними заходами у центрі столиці.

Пояснювали, що станція не працюватиме приблизно до 11-12:00 у зв’язку з вшануванням пам'яті воїнів-афганців.