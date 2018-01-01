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    Столичний метрополітен попередив про зміни: станцію «Майдан Незалежності» завтра не закриватимуть

    Станція метро працюватиме у звичайному режимі
    Станція київського метрополітену «Майдан Незалежності» 15 лютого буде працювати протягом усього дня в звичайному режимі. [READ_MORE] Про зміни в роботі інформує офіційний сайт метрополітену. «Завтра, 15.02, станція метро Майдан Незалежності працюватиме у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні. Раніше
    • Сьогодні, 19:49
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    Станція метро працюватиме у звичайному режимі

    Станція київського метрополітену «Майдан Незалежності» 15 лютого буде працювати протягом усього дня в звичайному режимі.

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    Про зміни в роботі інформує офіційний сайт метрополітену.

    «Завтра, 15.02, станція метро Майдан Незалежності працюватиме у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

    Раніше в середу прес-служба метрополітенівців повідомляла, що 15 лютого з 5:38 ранку приблизно до обідньої пори станція метро «Майдан Незалежності» буде закрита у зв’язку з офіційними заходами у центрі столиці.

    Пояснювали, що станція не працюватиме приблизно до 11-12:00 у зв’язку з вшануванням пам'яті воїнів-афганців.

     

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