Столичний метрополітен попередив про зміни: станцію «Майдан Незалежності» завтра не закриватимуть
- Сьогодні, 19:49
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Станція метро працюватиме у звичайному режимі
Станція київського метрополітену «Майдан Незалежності» 15 лютого буде працювати протягом усього дня в звичайному режимі.
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Про зміни в роботі інформує офіційний сайт метрополітену.
«Завтра, 15.02, станція метро Майдан Незалежності працюватиме у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.
Раніше в середу прес-служба метрополітенівців повідомляла, що 15 лютого з 5:38 ранку приблизно до обідньої пори станція метро «Майдан Незалежності» буде закрита у зв’язку з офіційними заходами у центрі столиці.
Пояснювали, що станція не працюватиме приблизно до 11-12:00 у зв’язку з вшануванням пам'яті воїнів-афганців.