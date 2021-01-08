Столичний суд заарештував жінку, яка викинула трирічного сина з вікна

Хлопчика врятувало те, що він упав з восьмого поверху не на асфальт, а на землю

Травмованого трирічного хлопчика госпіталізували до лікарні Охматдит у тяжкому стані

Столичний суд обрав запобіжним заходом тримання під вартою без права застави жінці, яка викинула трирічного сина з вікна восьмого поверху.

Про це у Facebook повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

«8 січня за результатами розгляду клопотання прокурора суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без визначення розміру застави», – зазначила Максимець.

Зазначається, що 6 січня о 14:29 до чергової частини Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві надійшло повідомлення про те, що з восьмого поверху будинку на проспекті Шухевича випала дитина.

Травмованого трирічного хлопчика госпіталізували до лікарні Охматдит у тяжкому стані. Його врятувало те, що він упав не на асфальт, а на землю.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір. При затриманні вона була в неадекватному стані й сказала, що викинула з вікна свого сина та не хоче жити.