У Києві мати викинула дитину з вікна восьмого поверху

За словами сусідів, спочатку жінка викидала речі і продукти з вікна, після чого викинула свого сина

Хлопчика госпіталізовано у важкому стані

У Дніпровському районі Києва мати викинула свою трирічну дитину з вікна восьмого поверху.

Про це повідомили «Вартові.Еспресо».

За словами сусідів, спочатку жінка викидала речі і продукти з вікна, після чого викинула свого сина. Вони додали, що останні дні жінка була постійно у стані алкогольного сп'яніння, коли поліцейські вивели жінку з квартири, вона була в неадекватному стані. Зазначається, що наразі їй призначено психіатричну експертизу.

Дитину госпіталізували до лікарні Охматдит у важкому стані. Хлопчика врятувало те, що він впав не на асфальт і не на огорожу паркану, а на землю.

За словами сусідів, батько хлопчика в цей час працював таксистом. Вони також стверджують, що мати дитини постійно конфліктувала зі своїм цивільним чоловіком.

Зазначається, що на місці працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, працівники якої і мають встановити всі обставини надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, під час святкування Нового року молодик виштовхнув товариша з вікна багатоповерхівки.