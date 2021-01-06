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    У Києві мати викинула дитину з вікна восьмого поверху

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    <p>За словами сусідів, спочатку жінка викидала речі і продукти з вікна, після чого викинула свого сина</p> - У Києві мати викинула дитину з вікна восьмого поверху

    За словами сусідів, спочатку жінка викидала речі і продукти з вікна, після чого викинула свого сина

    Скріншот з відео

    Хлопчика госпіталізовано у важкому стані

    У Дніпровському районі Києва мати викинула свою трирічну дитину з вікна восьмого поверху.

    Про це повідомили «Вартові.Еспресо».

    За словами сусідів, спочатку жінка викидала речі і продукти з вікна, після чого викинула свого сина. Вони додали, що останні дні жінка була постійно у стані алкогольного сп'яніння, коли поліцейські вивели жінку з квартири, вона була в неадекватному стані. Зазначається, що наразі їй призначено психіатричну експертизу.

    Дитину госпіталізували до лікарні Охматдит у важкому стані. Хлопчика врятувало те, що він впав не на асфальт і не на огорожу паркану, а на землю. 

    За словами сусідів, батько хлопчика в цей час працював таксистом. Вони також стверджують, що мати дитини постійно конфліктувала зі своїм цивільним чоловіком. 

    Зазначається, що на місці працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, працівники якої і мають встановити всі обставини надзвичайної ситуації.

    Нагадаємо, під час святкування Нового року молодик виштовхнув товариша з вікна багатоповерхівки.

    Теги: Київ діти алкогольне сп'яніння Охматдит будинок жінка
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