Стрибки напруги можуть тривати кілька років: експерт дав пораду для збереження техніки

Найскладніша хвиля відновлення енергосистеми після масованих російських атак завершується

Проблеми з електромережею та стрибки напруги можуть спостерігатися ще протягом кількох наступних років. Саме тому мешканцям Києва та області варто потурбуватися про захист своєї побутової техніки, встановивши стабілізатори та реле напруги. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, інформує «Главком».

За словами експерта, основна причина полягає у критичному стані розподільчих мереж, які зазнали численних ударів і працюють у нетиповому для них режимі: «Це обладнання не призначене вмикатись і вимикатись постійно, а воно саме в такому ритмі живе в нас три останні роки з жовтня 2022 року. На жаль, це обладнання просто починає «глючити» – починаються реактивні струми, відгорання певних контактів», – пояснив Харченко.

Київ та Київська область перебувають у зоні високого ризику стрибків напруги, причому, за словами директора Центру дослідження енергетики, ситуація тут може бути навіть складнішою, ніж у більшості інших регіонів.

Енергетичні компанії розуміють слабкі місця, але не мають достатнього ресурсу для вчасного відновлення всієї інфраструктури.

Саме тому Олександр Харченко радить громадянам ставити стабілізатори та реле-напруги, аби вберегти дорогу техніку від пошкодження, оскільки проблеми зі стрибками триватимуть ще кілька наступних років.

Водночас, експерт додав, що найскладніша хвиля відновлення енергосистеми після масованих російських атак вже завершується, і найбільш критичні місця вже полагоджені. Зокрема, у Києві ситуація буде покращуватися, і зміни користувачі електромережі відчуватимуть кожні два-три дні.

Нагадаємо, Російська Федерація під час комбінованої атаки уразила енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей України знову були запроваджені аварійні відключення електроенергії.