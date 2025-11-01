Головна Країна Події в Україні
Аліна Самойленко
Росія вдарила по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині
Окупанти атакували Чернігівщину
фото: начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов

Внаслідок атаки на Новгород-Сіверський є пошкодження фасадів та вікон на декількох будівлях

У ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, передає «Главком».

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

«На жаль, є пошкодження фасадів та вікон на декількох будівлях. Інформація про постраждалих уточнюється. Зберігайте спокій і перебувайте в безпечних місцях!», – написав Селіверстов.

Наслідки удару по Чернігівщині
фото: начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства. 

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

До слова, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

