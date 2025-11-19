Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру: запроваджено аварійні відключення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру: запроваджено аварійні відключення
Відключення світла будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Російська Федерація під час комбінованої атаки уразила енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. «Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація масовано атакувала Україну. Зокрема, у Тернополі пошкоджено багатоповерхівку.

Уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 36 людей.

До слова, Польща підняла в небо авіацію через масовану російську ракетну атаку на захід України. За словами військових, наземні системи протиповітряної оборони і радіовиявлення, як і системи далекомірної розвідки Польщі приведені до стану максимальної готовності.

Теги: відключення відключення світла енергетика електроенергія

