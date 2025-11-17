Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили дроном по «швидкій»: поранено медиків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росіяни вдарили дроном по «швидкій»: поранено медиків
Ворог атакував бригаду екстреної медичної допомоги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

64-річний водій отримав вибухову травму, 32-річний фельдшер – контузію та закриту черепно-мозкову травму

Російські окупанти атакували з безпілотника машину екстреної медичної допомоги у Херсоні, внаслідок чого водій і фельдшер дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.

Зазначається, що увечері 16 листопада ворог з дрона атакував бригаду екстреної медичної допомоги. 64-річний водій отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. У 32-річного фельдшера – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Постраждалим надали допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, уночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Також російські терористи масовано атакували безпілотниками Одеську область. Під основний удар потрапив Ізмаїл.

До слова, уночі російські загарбники вдарили безпілотниками по Юріївській громаді Павлоградського району. Унаслідок атаки пошкоджене транспортне підприємство. Крім того, окупанти атакували Нікопольщину – райцентр, Марганецьку і Покровську громади. По них поцілив FPV-дронами та артилерією.

обстріл Херсон

