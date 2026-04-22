У Дарницькому районі Києва конфлікт на дорозі закінчився стріляниною, є поранений

Ірина Міллер
фото: Національна поліція України/Facebook

У Дарницькому районі столиці стався конфлікт між водієм та пішоходом, який закінчився стріляниною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

До Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кам’янській невідомий здійснив кілька пострілів у бік перехожого. На місце події негайно прибули бійці полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульної поліції. Місцевого мешканця було затримано, у нього вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Правоохоронці встановили, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.

Пістолет, вилучений у водія
фото: Національна поліція України
Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Затриманому водію загрожує до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо, напередодні у Дніпровському районі столиці спецпризначенці затримали 37-річного чоловіка, який пізнього вечора ходив територією житлового комплексу зі зброєю. Як з’ясувалося, порушник був напідпитку, а в його квартирі виявили карабін та рушницю.

