Очевидиця теракту у Києві розповіла про поведінку стрілка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Правоохоронці на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої шестеро людей загинули і 14 дістали поранення
фото: suspilne.media

Жінка просила терориста, який забрав життя шістьох людей у Києві, припинити вбивати

Одна з мешканок будинку, біля якого стався кривавий теракт у Києві, розповіла про спроби зупинити нападника. Вона наголошує: у нього була єдина ціль – убити людей. Про це повідомляє «Главком» із посилання на «Київ24».

Жінка розповіла, що почула, як діти почали дуже сильно й страшно кричати. У вікно побачила, як чоловік стріляє в іншого. Спочатку він стріляв йому в голову з пістолета, потім почав цілити в інших – у жінок та дітей, які були поруч. Згодом він зайшов у під’їзд, виніс гвинтівку і вже з неї добивав людей на смерть.

«Я кричала з вікна йому: «Зупинися! Досить!». Але він ні на що не реагував. Він просто, наче зомбі, по-звірячому вбивав людей», – згадує пані Валентина, яка мешкає на першому поверсі будинку.

Нагадаємо, Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Унаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. Ще одна жінка померла в лікарні. 10 людей доставили до лікарень після поранень, ще шістьом постраждалим від дій терориста медики надали допомогу на місці.

За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на обід 19 квітня серед поранених стрілком у Голосіївському районі столиці – восьмеро осіб досі лишаються у лікарнях. Серед них – одна дитина, яка перебуває у стабільному стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий – у вкрай важкому стані, троє – в тяжкому і ще троє – у стані середньої тяжкості.

Крім того, у КМДА спростували інформацію про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві. Як виявилося, після теракту в лікарні померла не мама хлопчика, а тітка.

