В Україні з’явилися квадратні паски: що стоїть за незвичним форматом святкової випічки

Така сама, лише квадратна паска

Незвична форма випічки покликана привернути увагу до проблеми працевлаштування людей із ментальними особливостями

Цього року звичний вигляд великоднього столу може змінитися – у продажу з'явилися паски квадратної форми. Попри незвичний візуальний формат, за смаком вони залишаються традиційними, проте несуть у собі особливе повідомлення про те, як по-різному люди можуть сприймати світ, повідомляє «Главком».

Ця паска – результат роботи київської інклюзивної пекарні фото з соцмереж

Ці вироби – результат роботи київської інклюзивної пекарні Good People, де працюють люди з ментальною інвалідністю. Квадратна форма паски – це відображення світосприйняття майстрів, які бачать звичні речі інакше, але вкладають у них ту саму турботу та професіоналізм.

Кулінари пекарні, що випікає незвичні паски, за роботою фото: Good People/Facebook

Повідомляється, що кошти, отримані від продажу незвичної випічки, будуть спрямовані на соціальну складову: оплату праці команди Good People та розвиток організації.

Незвичні паски готує пекарня, де працюють люди з ментальною інвалідністю фото: prportal_ukraine

Таким чином, незвична форма випічки стає способом привернути увагу до важливості працевлаштування людей з ментальними особливостями та підтримки інклюзивних проєктів у часи, коли взаємодопомога є особливо важливою.

Нагадаємо, у 2026 році традиційна великодня паска в Україні знову подорожчала. Попри певні дефляційні процеси в окремих категоріях, загальний ринок демонструє зростання в межах 10-15%. Це відображає загальну динаміку інфляції на ринку продуктів харчування та ріст виробничих витрат.

