В Україні з’явилися квадратні паски: що стоїть за незвичним форматом святкової випічки

Ірина Міллер
Така сама, лише квадратна паска
фото: Матвійчук Кирило/Facebook

Незвична форма випічки покликана привернути увагу до проблеми працевлаштування людей із ментальними особливостями

Цього року звичний вигляд великоднього столу може змінитися – у продажу з'явилися паски квадратної форми. Попри незвичний візуальний формат, за смаком вони залишаються традиційними, проте несуть у собі особливе повідомлення про те, як по-різному люди можуть сприймати світ, повідомляє «Главком».

Ця паска – результат роботи київської інклюзивної пекарні
Ці вироби – результат роботи київської інклюзивної пекарні Good People, де працюють люди з ментальною інвалідністю. Квадратна форма паски – це відображення світосприйняття майстрів, які бачать звичні речі інакше, але вкладають у них ту саму турботу та професіоналізм.

Кулінари пекарні, що випікає незвичні паски, за роботою
Повідомляється, що кошти, отримані від продажу незвичної випічки, будуть спрямовані на соціальну складову: оплату праці команди Good People та розвиток організації.

Незвичні паски готує пекарня, де працюють люди з ментальною інвалідністю
Таким чином, незвична форма випічки стає способом привернути увагу до важливості працевлаштування людей з ментальними особливостями та підтримки інклюзивних проєктів у часи, коли взаємодопомога є особливо важливою.

Нагадаємо, у 2026 році традиційна великодня паска в Україні знову подорожчала. Попри певні дефляційні процеси в окремих категоріях, загальний ринок демонструє зростання в межах 10-15%. Це відображає загальну динаміку інфляції на ринку продуктів харчування та ріст виробничих витрат.

До слова, якщо ви у пошуках найпростішого, класичного чи незвичайного рецепту, то точно знайдете щось підходяще у добірці «Главкома». Тут – лише рецепти, перевірені сотнями користувачів мережі. Багато хто випікає з року в рік лише за одним із цих рецептів. Спробуйте і ви.

