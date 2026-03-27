Продавав «інвалідність» через OLX за $9 тис.: у Києві затримано ділка з гранатою
Під час проведення невідкладного обшуку в автомобілі затриманого виявили бойову гранату «Ф-1»
У Києві чоловік через онлайн-оголошення на платформі OLX за $9 тис. пропонував фіктивні інвалідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Слідство встановило, що підозрюваний розмістив на сайті OLX.ua оголошення про сприяння військовозобов’язаному у знятті з військового обліку та оформленні фіктивної інвалідності. При цьому він вдавав, що має зв'язки серед медичних працівників, які входять до складу експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, а також серед службових осіб військово-лікарських комісій ТЦК та СП.
Повідомляється, що від чоловіка, який звернувся через сайт за відповідними послугами, підозрюваний отримав $9 тис. Тоді ж його і затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
«Під час проведення невідкладного обшуку в автомобілі затриманого виявили бойову гранату «Ф-1». Йому також повідомлено про підозру у незаконному поводженні з боєприпасами», – додали у поліції.
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 34-річному киянину повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за допомогу в отриманні інвалідності. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Нагадаємо, на Київщині викрито інспектора з охорони природно-заповідного фонду одного з національних природних парків на одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення щодо надання відстрочки від мобілізації. Зловмисник обіцяв вплинути на службових осіб, а також організувати фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури, що могло стати підставою для бронювання.
