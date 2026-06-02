Київ оговтується після нічного удару: у місті знову лунали вибухи, видніється дим

Іванна Гончар
Наслідки ранкової атаки на Київ
фото: glavcom.ua
Після масованої комбінованої атаки РФ, яка забрала життя чотирьох людей і поранила понад 50 мешканців, у Києві зранку знову оголошували повітряну тривогу

Київ ще не встиг оговтатися від нічної масованої атаки Росії, як уранці 2 червня в столиці знову пролунали сигнали повітряної тривоги через загрозу нових ударів, пише «Главком».

На фото видніється дим над Києвом після ранкової атаки РФ. За попередніми даними, ворог вдарив по ранковому місту ракетами типу «Циркон».

Варто зазначити, що вночі російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками, крилатими ракетами та балістикою. Під ударом опинилися вісім районів столиці, де були пошкоджені житлові будинки, медичні заклади, навчальні установи, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Після обстрілу над Києвом піднімалися густі стовпи диму від численних пожеж. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атак, розбирають завали та обстежують пошкоджені будівлі. За останніми даними, внаслідок нічного удару загинули чотири людини, ще понад 50 дістали поранення, серед них є діти.

Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.

