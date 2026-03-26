Як Київ переживе наступну зиму? Кличко каже, що треба допомога Зеленського

Віталій Кличко: «Столиці обов'язково потрібна підтримка держави: в фінансуванні, в допомозі обладнанням та іншими ресурсами»

Сьогодні, 26 березня 2026 року, депутати Київради мають ухвалити низку важливих рішень для забезпечення енергостійкості столиці перед наступним опалювальним сезоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Ключовим питанням порядку денного є збільшення статутного капіталу КП «Київтеплоенерго» на 2,7 млрд грн. Як зазначив міський голова, ці кошти необхідні для стабільної роботи підприємства та реалізації першочергових заходів із підготовки до зими.

«До цього ми вже передбачили понад 10 млрд грн з бюджету міста», – наголосив Віталій Кличко.

Також, за словами мера столиці, депутати мають проголосувати за прийняття у комунальну власність шести модульних когенераційних установок, які столиці передає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Міський голова Києва нагадав, що на минулому засіданні Київради депутати 92 голосами ухвалили план енергостійкості столиці.

Мер Києва наголосив, що масштаби столиці вимагають ресурсів, які місто самотужки покрити не в змозі. «Ідеться про понад 60 млрд грн. І кошти, які місто може виділити з бюджету, ми виділяємо, але столиці обов'язково потрібна й підтримка держави», – заявив мер.

Міський голова також закликав усі гілки влади до консолідації зусиль. «Потрібно припинити політизувати питання енергостійкості! Треба говорити про конкретні речі, конкретні проєкти, допомогу. Й працювати спільно – всім гілкам влади, всім службам», – підкреслив Кличко.

Також, за словами мера столиці, сьогодні, вперше з часу прийняття нових Правил надання земельних ділянок, на засіданні Київради запланований розгляд земельних питань. Зокрема, про закріплення ділянок під об'єкти «Київтеплоенерго» та ДТЕК.

Нагадаємо, Київрада не без пригод таки змогла ухвалити План енергетичної стійкості столиці, але на цьому підготовка міста до наступної зими тільки почалася. По-перше, щодо цього плану ще має сказати останнє слово уряд та Рада національної безпеки і оборони, яка «завернула» попередній представлений київською владою проєкт. По-друге, під новий план ще треба знайти джерела фінансування і для цього Київрада має не тільки прийняти відповідні зміни до місцевого бюджету, а й розраховує на допомогу уряду та Верховної Ради.