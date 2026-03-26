Головна Київ Новини
search button user button menu button

Як Київ переживе наступну зиму? Кличко каже, що треба допомога Зеленського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Як Київ переживе наступну зиму? Кличко каже, що треба допомога Зеленського
Міський голова закликав усі гілки влади до консолідації зусиль
фото: КМДА

Віталій Кличко: «Столиці обов'язково потрібна підтримка держави: в фінансуванні, в допомозі обладнанням та іншими ресурсами»

Сьогодні, 26 березня 2026 року, депутати Київради мають ухвалити низку важливих рішень для забезпечення енергостійкості столиці перед наступним опалювальним сезоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Ключовим питанням порядку денного є збільшення статутного капіталу КП «Київтеплоенерго» на 2,7 млрд грн. Як зазначив міський голова, ці кошти необхідні для стабільної роботи підприємства та реалізації першочергових заходів із підготовки до зими.

«До цього ми вже передбачили понад 10 млрд грн з бюджету міста», – наголосив Віталій Кличко.

Також, за словами мера столиці, депутати мають проголосувати за прийняття у комунальну власність шести модульних когенераційних установок, які столиці передає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. 

Міський голова Києва нагадав, що на минулому засіданні Київради депутати 92 голосами ухвалили план енергостійкості столиці. 

Мер Києва наголосив, що масштаби столиці вимагають ресурсів, які місто самотужки покрити не в змозі. «Ідеться про понад 60 млрд грн. І кошти, які місто може виділити з бюджету, ми виділяємо, але столиці обов'язково потрібна й підтримка держави», – заявив мер.

Міський голова також закликав усі гілки влади до консолідації зусиль. «Потрібно припинити політизувати питання енергостійкості! Треба говорити про конкретні речі, конкретні проєкти, допомогу. Й працювати спільно – всім гілкам влади, всім службам», – підкреслив Кличко.

Також, за словами мера столиці, сьогодні, вперше з часу прийняття нових Правил надання земельних ділянок, на засіданні Київради запланований розгляд земельних питань. Зокрема, про закріплення ділянок під об'єкти «Київтеплоенерго» та ДТЕК. 

Нагадаємо, Київрада не без пригод таки змогла ухвалити План енергетичної стійкості столиці, але на цьому підготовка міста до наступної зими тільки почалася. По-перше, щодо цього плану ще має сказати останнє слово уряд та Рада національної безпеки і оборони, яка «завернула» попередній представлений київською владою проєкт. По-друге, під новий план ще треба знайти джерела фінансування і для цього Київрада має не тільки прийняти відповідні зміни до місцевого бюджету, а й розраховує на допомогу уряду та Верховної Ради.

Читайте також:

Теги: столиця місто КМДА мер Київрада Київ Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станція метро «Позняки» та «зелена» гілка підземки працюють у штатному режимі
На станції метро «Позняки» померла людина: на місці працює поліція
27 лютого, 09:42
Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави
Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему
1 березня, 20:10
«Колесо огляду» працює на Подолі з 2017 року
Що буде з оглядовим колесом на Подолі? Влада ухвалила рішення, реакція киян
4 березня, 08:56
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 березня
6 березня, 14:10
Київський мер за відсутності секретаря Київради сам проводить її засідання
Заступник Кличка пояснив, чому Київрада досі працює без секретаря
7 березня, 21:15
Понівечена меморіальна табличка на будинку, де жив захисник
На Оболоні чоловік понівечив пам’ятну дошку захиснику через сварку з донькою героя
10 березня, 16:11
У Києві іноземець запросив знайомого на розмову, яка закінчилася стріляниною
У Києві іноземець запросив знайомого на розмову, яка закінчилася стріляниною
12 березня, 09:49
Будівництво метро на Винаградар
Замість «Мостицької» – «Рогозів яр»: чому результати голосування обурили киян
19 березня, 14:18
Фахівці комунального підприємства «Київтеплоенерго» під час запуску нової модульної котельні у Пущі-Водиці
Підготовка Києва до наступної зими: які заходи з енергостійкості вже розпочато
Вчора, 17:15

Новини

Столичний будинок природи тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи
Столичний будинок природи тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи
Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання
Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання
Як Київ переживе наступну зиму? Кличко каже, що треба допомога Зеленського
Як Київ переживе наступну зиму? Кличко каже, що треба допомога Зеленського
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водій Fiat виїхав на зустрічну смугу
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водій Fiat виїхав на зустрічну смугу
Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС
Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС
Поліція Києва затримала іноземця, який погрожував перехожим гранатою
Поліція Києва затримала іноземця, який погрожував перехожим гранатою

Новини

Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua