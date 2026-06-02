У Києві внаслідок нічної атаки спалахнув автосалон Zeekr (відео)

Ірина Міллер
Пожежа охопила майже увесь дах будівлі
скриншот відео
Над дахом автосалону здіймаються стовпи чорного диму

У ніч на 2 червня під час масштабної ворожої атаки загорілася будівля автосалону Zeekr, де представлені сучасні електромобілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

У мережі вже з'явилися перші кадри з місця влучання. На оприлюднених відеоматеріалах видно відкрите полум'я, яке охопило будівлю, та стовпи чорного диму, що здіймаються над дахом автосалону.

Знищений вогнем автосалон Zeekr
фото: ДСНС України

Наразі на місці події працюють екстрені служби та бійці ДСНС, які намагаються приборкати вогонь.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще 58 – постраждали, серед них троє дітей. За даними міської влади, 40 постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Іншим допомогу надали на місці або амбулаторно. Пошкодження та руйнування зафіксовані у восьми районах столиці.

Київ ще не встиг оговтатися від нічної масованої атаки Росії, як уранці 2 червня в столиці знову пролунали сигнали повітряної тривоги через загрозу нових ударів. На фото видніється дим над Києвом після ранкової атаки РФ. За попередніми даними, ворог вдарив по ранковому місту ракетами типу «Циркон».

Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.

