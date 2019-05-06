Стрілянина в пабі на Оболоні: стали відомі нові подробиці конфлікту та імена учасників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці стрілянини в пабі працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

За даними ЗМІ, український доброволець стріляв у журналіста

Під час стрілянини у пабі в Києві увечері 5 травня був поранений з вогнепальної зброї журналіст видання «Настоящее время» Володимир Рунець.

Як повідомляє видання, ветеран військових дій на Донбасі, доброволець Володимир Регеша вистрілив в ногу кореспондента - журналіста відвезли в лікарню і прооперували. Зараз його здоров'ю нічого не загрожує, але відомо, що ще будуть дві операції.

За словами Рунця, Регеша був винен його дівчині велику суму грошей і регулярно їй погрожував. Увечері 5 травня він приїхав в паб, де сидів журналіст, дівчина і кілька інших знайомих.

«У цей момент колишній подзвонив, спитав, де вона, і сказав, що зараз привезе гроші. Замість грошей привіз зброю, дістав пістолет, що стріляв у повітря і погрожував її вбити. Пістолет заклинило, тоді він дістав з багажника рушницю і почав стріляти у всіх гостей кафе», - розповідає Рунець.

Він спробував умовити чоловіка прибрати зброю, але був поранений в стопу.

Незабаром після стрілянини Регеша зник на автомобілі.

Як повідомила прес-служба столичної поліції, правопорушник вирішив здатися та самостійно приїхав до територіального управління поліції. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними поліції, фігуранту – 45 років, він є місцевим мешканцем, раніше проблем із законом не мав.

Також у поліції повідомили, що конфлікт між чоловіками виник через ревнощі і вже не вперше.